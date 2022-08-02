Son dakika, bankamatik kartınıza hemen ödeme verilmektedir! Son şans olarak duyuruldu

Bankamatik kartı üzerinizden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz yeni kampanyalar hazırlandı. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde kamu bankaları ile birlikte özel bankalar vatandaşlara destek olarak Kredi imkanı sağlarken içlerinden Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası sosyal medya hesapları üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında bankamatik kartı kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı Bu kampanyada İhtiyaç Kredisi olarak vatandaşları 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı.

Sizler de başvurunuzu bu banka üzerinden yapmak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için banka şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler bireysel boşluk TC kimlik boşluk ve aylık gelirlerini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi durumunda Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek SMS ile kredi onayı alan vatandaşlar 44 11 numarasını attıkları mesajlar kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte krediyi kendi hesaplarına yatırabilmektedir. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden banka şubeleri aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilecek ve internet üzerinden hesabına para ödemesi alabilecektir.