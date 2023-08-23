Bütçeye dost teklifleri ile acil nakit ihtiyacının hissedildiği her dönem müşterisinin ihtiyacına cazip faiz oranları ve yüksek kredi limiti ile cevap veren Halkbank, Hesaplı Evim Konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kişiye özel ödeme planı ile paylaşılan konut kredisi teklifi kira öder gibi aylık taksitlerle yeni bir ev sahibi olabilmeyi sağlıyor.

Enflasyon kurundaki dalgalanma ile birlikte % 25 kira sınırını görmezden gelen ev sahipleri kira fiyatlarında artışı tetikliyor. Artan kira bedeli emekli ve asgari ücretli çalışan vatandaşın belini büküyor. Yeni dönemde konut kredisi teklifi ile kiracılıktan tamamen kurtulacak o hamleyi Halkbank müşterilerine özel başvuruya açık hale getirdi.

HALKBANK 1 MİLYON 200 BİN TL “HESAPLI EVİM” KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank yıllık maliyet oranı, faiz ve geri ödeme tutarı ile vergilerle birlikte geçerli konut kredisi teklifini tüm banka müşterilerinin başvurusuna açık hale getirdi. Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı 100.000 TL, 1.200.000 TL ile 2.100.000 TL kredi teklifinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankaya gitmeye gerek kalmadan online ortamda başvurusunu iletebilir. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut başvurusu sırasında nakit ihtiyacını karşılayacak hesaplı Evim Konut kredisine dair merak edilen tüm detaylar Halkbank internet şubesi veya en yakındaki Halkbank şubesi ziyaret edilerek öğrenilebilir.

HALKBANK 1 MİLYON 200 BİN TL “HESAPLI EVİM” KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Halkbank 1 milyon 200 bin TL tutarındaki konut kredisi geri ödeme tablosuna dair tüm detaylar aşağıdaki listeden incelenebilir: