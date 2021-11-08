100.000 TL borç transfer kredisi hangi bankalardan veriliyor, 3 Banka Birleşti

100.000 TL borç transfer kredisi hangi bankalardan veriliyor. Son dakika kampanyası olarak yapılan borç transfer kredilerinde 100.000 TL'ye kadar hangi bankalardan onay alabilirsiniz? Şimdi sizlere bu krediler ve hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

100.000 TL'ye kadar eğer borç kapatma kredisi almak istiyorsanız bazı bankalar bu krediler için kampanya yapmaktadır. Sizlerde bu şekilde kredinizin başvurusunu yapabilir onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz.

100.000 TL borç kapatma kredisi alacağınız zaman bankadaki olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızı kapatacaksınız. Konut kredisi ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredilerde maalesef borç kapatma kredisi verilmemektedir. Borç ödemekten yorulduysanız ve tek bir bankaya artık ödeme yapmak istiyorum diyorsanız vereceğimiz bankalardan 100 bin TL'ye kadar olan tüm borçlarınızı transfer ederek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 100.000 TL borç kapatma kredisi

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Banka ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplayan bir ihtiyaç kredisi vermektedir.

Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın şubeye giderek buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan kişilerin ve en az 6 aylık sigortası olan çalışan kişilerin bu kredileri başvuru yapacaklarını söyleyebiliriz.

Eğer esnaf veya çiftçi iseniz bankanın ticari bölümüne giderek buradan size özel kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz. 100.000 TL borç kapatma kredisi aldığınız zaman banka sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilersadece bu kredileri en yakın şubelerden alabilirler.

Fibabanka 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Fibabanka üzerinden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Size en yakın Fibabanka şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi için başvurunuzu bırakabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere gerekli bilgileri verecek ve sonucu size iletecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler banka kredi notu yüksek olması durumunda Fibabanka üzerinden borç kapatma kredisi onayı alabilirler. Kredi onayı aldıktan sonra tüm banka borçlarınızı Fibabanka üzerinden aldığınız kredi ile birleştirerek tek bir bankaya ödeme yapabilirsiniz. Emekli olan, çalışan ve devlet memurları ile birlikte esnaf olan vatandaşlar bu kredileri kullanabilirler.

TEB Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası üzerinden de 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Banka sizlere özel olarak uyguladığı faiz oranları ile birlikte diğer banka borçlarınızı kapatacak krediyi verecektir. Kredi başvurusu sonrasında banka hızlı bir şekilde size değerlendirme yolları ve tüm banka borçlarınızı hesaplayarak size bir kredi limiti belirler. Bu kredi limitini kullanmak istiyorsanız hemen işlemlere başlayabilirsiniz. TEB Bankası 100 bin TL borç kapatma kredisi verdiği zaman sizlere en fazla 36 ay vade ile işlem yapacaktır. Aldığınız borç kapatma kredilerinde ilk taksit ödemenizi dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak başlatabilirsiniz.