100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar Yayınlandı, TEB ING ve Denizbank Duyuru Yaptı, Düşük Faizli Kredi Onayı

TEB Bankası üzerinden yapılan duyuru sonrasında ING bank ve denizbank'ta 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredileri ile bankalar sizin ihtiyaç kredisi kredi kartı ve KMH hesabı borcunuz kapatacaktır.

ÖZEL BANKALAR ARASINDA YAPILAN BU KAMPANYADA kredi başvurusu yapacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar istedikleri zaman kredi onayı alabileceklerdir. Başvuru yapmak isteyen kişiler bankaların belirtilen şartlarına uygun olması durumunda ve gelir durumunu bankaya verilmesi durumunda kredi onayı alabilir ve tüm Banka borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı ile borç transfer kredisi kullanabilir.

TEB Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi

TEB Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan müşteriler, banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirler. Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek 100.000 TL'ye kadar verilen borç kapatma kredisi ne başvuru yapabilir düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. TEB Bankası üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasındaki değerlendirmesi şube etkisinde kalacak ve kredi onayı alırsanız aynı gün içinde Kredi kullandırılacak. Bankaya gidecek olan kişiler kimlik ve gelir belgeleriyle en yakın TEB Bankası şubesinden işlemlerini kolayca yapabilir. Banka 1.54 faiz oranları ile borç kapatma kredisi kampanyası başlattı.

ING bank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu

ING bank üzerinden de ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatıp bileceğiniz ve tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabileceğiniz bir kampanya başladı. ING bank şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir kredi onayı almanız ile birlikte 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. ING bank sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişileri yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 100.000 TL üzerinde de ipotek karşılığı borç kapatma kredisi kampanyası yapıyor.

DenizBank'tan hemen onaylı borç kapatma kredisi

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca 100 bin TL'ye kadar da borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabiliyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilir ve tüm Banka borçlarını tek bir yere taşıyabilir.