10.000 TL destek kredisi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden veriliyor, Son Dakika Flaş Haber

10.000 TL destek kredisi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden veriliyor. Sizlerde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 10 bin TL destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler de ister ihtiyaç için isterseniz de beyaz eşya ve mobilya alımlarınızda bu kredi kullanabiliyorsunuz.

10 bin TL destek kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda vereceğimiz kamu bankaları üzerinden kredilerini kullanabilirler. Şimdi sizlere 10 bin TL 36 ay vade ile verilen bu destek kredisi hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk tercih ettiği bankaların başında geliyor. 10 bin TL'ye kadar devlet destekli destek kredisi başvurusunda bu banka üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruları resmi internet sitesinden yapmanız mümkün. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi haricinde internet bankacılığını kullanan kişilerde online olarak kredi kullanabiliyor. Destek kredisi için onay almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşları eğer bu bankada ise kredi onayı alır. Çalışan kişiler ise en az 6 aylık sigortalarında olması durumunda kredi kullanacaklardır.

Vakıfbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar destek kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size özel olarak sunulan bu banka kredilerinde müşterilere uygun olan kişiler hemen kredilerini kullanabilir. Banka şubesinden banka internet sitesinden ve bankanın müşteri hizmetlerini kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Vakıfbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası'nda olduğu gibi aynı politikalara uygun olması şartı vardır.

Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de 10 bin TL'ye kadar Destek kredi başvurusu yapılmaktadır. 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler bankanın resmi internet sitesinden ihtiyaç kredisi ve destek kredisi olarak ayrı kategorilerde kredi başvurusunu yapabiliyor. Kredi onayı aldığınız zaman banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. Halkbank internet bankacılığı kullanan kişiler ise internet bankacılığına veya mobil uygulamaya girerek kredi başvurusunda bulunabilir. Onaylanan krediler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak müşterilere sunulmaktadır.