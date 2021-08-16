Sicil Affı İle Son Dakika Gelişmesi, Onaylandı, Bankalar Sicil Affına Uygun Kredi Ödemesi Yapıyor

Sicil affına uyan ve kredi veren bankalar hangileridir? Sicil affına uyan ve ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankaları sizler için araştırdık. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurumuzu yapabilir onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Özellikle daha önceki banka çalışmaları da sıkıntı yaşayan kişiler vereceğimiz bankalardan ihtiyaç kredilerini bazı şartlara göre alacaklardır. İşte bankalar kredi başvuru şartları...

Scil affına uyan bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız daha önceki icralık olmuş banka borçlarınızı kapatmanız istenecektir. Borcu yoktur kağıtları kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte vereceğimiz bankalardan kredi başvurusunu yapabileceksiniz.

Kredi başvurusu onaylanan kişiler şartlara uygun değilse kredi olumsuz olarak sonuçlanır. 18 yaşının üzerinde olan ve kara listede borçlarını ödeyen kişiler vereceğimiz bankalar üzerinden kredileri kullanacaktır. İşte sicil affına uyarak kişilere kredi veren bankalar şu şekildedir.

Ziraat Bankası sicil affına uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100 yıldan öteye ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren ve en çok tercih edilen bankalardan birisi olan Ziraat Bankası sicil affı uyan bankalardan bir tanesidir. Sicil affı yasası onaylandıktan sonra o günden beri sürekli kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurunuzu yapabilir onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası kredisini kullanmak isteyen kişiler kara listede olan borçlarını kapattıktan sonra en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunu yapabilmektedir. Kredi başvurusu aynı gün içinde sonuçlanmaz.

Daha önceden Ziraat Bankası siciliniz bozuk olduğu için kredi başvurunuzu sadece genel müdürlük değerlendirecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesinden sonra hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Emekli olan kişilerin bu bankadan maaş alması gerekiyor. Çalışan kişilere lise en az 6 aylık sigortalarının olması şarttır. Banka gerekli durumlarda sizden kefil veya ek teminat isteyebilir. Özellikle ipotek karşılığı Kredi alacaksınız kredi onayı daha çabuk olur. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar sizlere kredi işlemleri yapılmaktadır.

Halkbank sicil affına uyuyan kişileri 50.000 TL kredi veriyor

Bir diğer kamubankası olan Halkbank üzerinden de sicil affını uygun olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Bu krediler emekli olan ve çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan kişilere veriliyor. Emekli olan kişilerin bu bankadan maaş alması durumunda hızlı bir şekilde onay olabileceklerini söyleyebiliriz.

Kamu Bankası olmasından dolayı çalışan müşterilerin en az 6 aylık aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmaları gerekiyor. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Halkbank şubesine giderek bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 100 bin TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaya bir ipotek vermeniz gerekmektedir. Genellikle gayrimenkul ipoteği kabul eden Halkbank vereceğiniz İpoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar sizlere ihtiyaç kredisi verecektir. Verilen ipotekli kredilerde de bankalar 36 ay vade yaptığı için gelir durumunuzun daha bu kredileri ödeyebilecek kapasitede olması gerekmektedir.