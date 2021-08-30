10000 20000 30000 TL Aynı Gün İçinde Ödenecek, Bankalar Duyurdu

10.000 TL 20.000 TL 30 bin TL hemen aynı gün içerisinde kredi onayı verilecek. Bankalar üzerinden 3 kredi paketi duyurusu yapıldı. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay vadeye kadar bu Kredi paketleri ile birlikte hemen Kredi onayları verilecek. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde 30 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini kullanabilecekler. Kampanyayı başlatan bankalar verecekleri ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurusunu kendi resmi internet sitesi üzerinden başlattı. İnternet bankacılığı üzerinden ve internet sitesi üzerinden kredi kullanabileceksiniz. 10.000 TL ile 30 Bin TL arasında aynı gün içerisinde kredi kullanmak isteyen kişiler banka kredi notu da uygun olması durumunda kampanya yapan bankalardan hemen oturdukları yerden başvurularını yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusu kampanyası

Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği durumlardan bir tanesi bu Kredi kampanyasına kimlerin katılıp katılmayacağıdır. Banka üzerinden eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunun yüksek olması gerekiyor. En az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa banka üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka sizin gelir durumunuza ve daha önceki banka kredi ve kredi kartı ödeme performansınıza bakarak da onayı verecektir. Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası

30 bin TL'ye kadar kredi onay almak isteyen müşteriler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak hemen Bu banka üzerinden kredi kullanabilirler. Mesaj attıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredinizi hemen hesabınıza aktaracaksınız. SMS ile kredi başvurusu yapamayanlar bankanın resmi internet sitesine girerek buradan internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 30 bin TL'ye kadar Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabiliyorlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyorlar. Banka müşterisiyseniz bankanın internet bankacılığına girerek buradan Kredi başvurusunda hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurusu sonrasında banka müşterilerine hemen kredi onayı verecek ve onaylanan kredileri de hızlı bir şekilde kendi hesaplarına aktaracaktır. SMS ile kredi başvurusu yapılıyor. Cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. Sonuç cep telefonunuza gelecektir.