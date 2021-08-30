Vakıfbank Ekonomiyi Canlandırmaya Devam Ediyor! Düşük Faizli Kredi Müjdesi…

Büyük kampanyalara imza atan Türkiye’nin büyük ve köklü bankalarından olan Vakıfbank’tan büyük müjde… Müşterilerine sunmuş olduğu kredi Kampanyaları ile tüm kesimin dikkatini çekiyor. Nakit ihtiyacı olan emeklilerin gözü kulağı bu kampanyada. Müşterilerine müjdeli haberleri peş peşe veren Vakıfbank şimdi de emeklilere müjde veriyor. Anında başvuru yaparak 120.000 TL tutarında düşük faizli krediye sahip olabilirler.

Düşük Faizli Yüksek Tutarlı Kredi Müjdesi

Kredi kararını müşterileri ile paylaşan Vakıfbank kredi faiz oranını düşük tutarak tüm emeklilerin faydalanmasını amaçlıyor. 36 ile 120 ay vadeli kredi imkânları ile 2,7 milyon TL tutara kadar uygulanacak faiz oranı 1,25 olarak belirledi. En düşük kredi tutarı ise 10 bin TL den başlıyor. Düzenlemiş olduğu kredi kampanyası A ve B enerji standartlarını karşılayan konutlar için geçerli olacaktır. Bu aşamada hem enerji tasarrufa sağlanmış olacak hem de ekonomiye canlılık getirecektir.

Kampanyasının Tüm Detayları...

Kredi müjdesinden hesabı olan müşteriler faydalanacaktır. Sürdürülebilir bankacılık anlayışı ile çalışmalarına devam eden Vakıfbank Fransız Kalkınma Ajansı olan AFD ile 200 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması imzalayarak, bu anlaşmayı Yeşil Konut Kredisi adı altında müşterilerine sunuyor.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Kampanya

Sunulan bu kredi kampanyası ile enerji verimliliği hedefleniyor. Çevreye uyumlu konutların yapımını ön plana çıkararak, konut sektörü için sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Vakıfbank ayrıca enerji tasarrufu sağlayan bütçe dostu konutları tercih eden müşterilerine düşük oranlı kredi imkânı sunuyor. Emekli olan vatandaşlar banka müşterisi olmaları halinde gerekli kriterleri karşılayarak bu kredi imkanından faydalanmaları mümkündür.

Resmi web sitesinde mevcut olan gerekli bilgilere ulaşılarak düşük faizli yüksek tutardaki kredi hakkında detaylı bilgilere elde edilebilir. Müşteriler talep ettikleri kredi ödemelerine göre ödeme planları oluşturarak bu imkânı kullanabilir.