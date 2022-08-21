10 milyona yakın emekli faydalanacak! Bugün resmi gazetede yayımlandı, Ek ödeme verilecek....

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada emekli maaşını kendi bankasından alan kişiler için ek ödemelerin verileceği ve verilecek olan bu ek ödemelerin devlet destekli olacağı resmi olarak açıklandı. Devlet bankaları tarafından başlatılan bu ek ödemeler sadece emekli olan vatandaşlara emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları durumunda verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

Emekli hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde şartlara uygun olarak bankalar üzerinden nakit kredi alabilmeniz için maaşlarınız kamu bankaları üzerinde olması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredisi ödemesi alabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvuruları size en yakın olan banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabilecek ve onaylanan bu krediler de aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da ödemeler alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank bir Halkbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar en yakından kaç şubelerine giderek de bu işlemleri kolay bir şekilde yapabiliyor ve onaylanan bu krediler ile birlikte ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanabiliyorlar.