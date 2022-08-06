10 milyon emekliye müjdeli haber verildi! Nakit ihtiyacı olan emekli ATM'den ve Banka şubelerinden 30.000 TL Alıyor

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda banka şubeleri üzerinden ve bankaların kendi ATM'leri üzerinden 30000 TL'ye kadar destek kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaş alan vatandaşlar için ağustos ayı sonuna kadar yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini yapmak isteyen kişilere 30000 TL ödeme verilmesi durumunda şartlara uygun olmaları durumunda hızlı birşekilde sonuç verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız aracılığı ile 30000 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden vatandaşlara verilecek olan 30000 TL nakit kampanyası duyurusu yapıldı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka üzerinden almış oldukları emekli maaşı ile birlikte şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak nakit ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, daha önce kredi almadıysa daha yüksekliklerde de krediler kullanabilir ve üstelik kullanacakları bu kredileriyle birlikte bankalardaki olan borçlarını da kapatabilirler.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliye, hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu kamu bankalarından hem düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecek, dilerseniz diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak da işlemlerimizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, şartlar dahilinde ayrıca bankadan konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşıyarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi aldıkları, zaman ayrıca, 750 TL emekli promosyonu da bu bankalar üzerinden alabilmektedirler.