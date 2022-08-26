10 milyon emekli bu haberi bekledi: Cumhurbaşkanı açıkladı ve hesaplara paralar yatmaya başladı...

10 milyon üzerinde olan emekliler için yeni bir haberi duyurusu geldi. Paylaşım yapılan bu haberde emekli maaşı alan kişilerin hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda 10 milyon üzerinde emekli olan kişilere kamu bankaları tarafından ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaş hesabı üzerinden nakit alacak kişilere ziraat bankası vakıfbank ve halkbank aynı gün içinde kredi imkanı sağlayacak ve bu kredileri 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacaklardır.

Emekliye ödemeler verildi!

Emekli maaşı alan kişiler ödemeleri almak istiyorsa başvurusunu yapmak için kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alması istenmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda sizlere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. 10 milyon üzerinde emekliye başvuru yapması durumunda kredi verilmektedir. Emekliye ödemeler aynı gün içinde hesaplara yatmaktadır. Kredi notuna göre işlem yapacak olan bu kredi ödemelerinde 50 bin TL kredi verilmektedir.

36 ay vadeye kadar ödemeleri alacak kişilere banka emekli hesapları üzerinden destek kredisi vermektedir. Destek kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri de hemen alacağının haberi verilmektedir. Başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız başvurunuzu 5 dakika içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. Bunun için de bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir.

Emekli maaşını alan kişiler bu bankalar haricinde bazı özel bankalar üzerinden de kredi almaktadırlar. Bankalardan kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde 3 ay sonra ödemesine başlayabilecek ve rahat nefes alabileceksiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler ne zaman para ihtiyacı olması durumunda bu bankalardan hemen kredi alabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi kampanyasına katılmak isteyenlere işlem yapılmaktadır.