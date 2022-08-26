Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika: Emekli Maaşını Bankadan Alanlara Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı! Hemen alın

Emekli maaş alan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan ek ödemeleriyle ilgili detaylar paylaşılmaya başlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde resmi gazete, üzerinde yayınlanan ek ödemeleri kamu bankaları üzerinden kolay bir şekilde alabilirsiniz. Emekli maaş hesabı, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar da 24 ay vadeli daha önce ihtiyaç kredisi almaları durumunda bankaların kredili mevduat hesabı olan kampanyasına katılarak, 10000 TL, artı para alabilir. başvuru yapmak isteyen kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Emekliye ödemeler

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, kredili mevduat hesabı, başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir. Bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamakta ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak, sizlere göndermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şartları uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde bu işlemlerini şubelere giderek kimlikleriyle birlikte de yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kampanyada özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde borç kapatma kredisiyle birlikte ihtiyaç kredisini de aynı anda vereceğini açıkladı.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, şubelere giderek veya internet bankacılık'larını kullanarak kredi haricinde, nakit alabileceğiniz, kredili mevduat hesabı başvurusunu da yapabilirsiniz. Banka üzerinden düzenli ödemeler yapan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanarak bu şartlar dahilinde kredi alabilmektedirler.