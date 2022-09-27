Pınar Deniz Yargı Dizisinden Sonra Uyuyamıyor!

Yargı dizisi Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve 2. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Deniz ise Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Ceylin ismini karaktere hayat vererek güçlü bir oyunculuk performans sergiliyor. Ünlü oyuncu Pınar Deniz Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakteri ile sergilediği performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor ve adından söz ettiriyor. Bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü oyuncu Pınar Deniz bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Pınar Deniz ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinin ortaya çıkması sonrasında tekrardan gündemin ilk sırasına yükseldi. 2. sezonuyla çok başarılı oranlar elde eden ve ilgi çekici bir başlangıç yapan Yargı dizisi hayranları karşısına çıkarak yeni bölümlerine sergiliyor.

Avukat Ceylin karakterine hayat vererek hayranları karşısına çıkan ünlü oyuncu Pınar Deniz Kanal D'nin sürprizlerle dolu olan dizisi Yargı’da performans sergiliyor. Ünlü oyuncu her hafta sevenlerini mest eden bir oyunculuk performansı ortaya çıkarıyor. Başarılı isim dizisi hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu ve böylesi önemli bir süreçte uyku uyumasın bile kolay olmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu Pınar Deniz Yargı dizisi için çok çalıştığını ifade ederken katıldığı davette de yaşadıklarını anlattı.

Çok çalıştığını ifade eden ünlü oyuncu Pınar Deniz uyumayıp sadece gerçekten işine odaklandığı bir dönemde olduğunu ifade etti. Şu anda eğer mesleğinde başarılı bir yerde ise bunu çok sevmeye, çok çalışmaya ve çok istemeye bağladığını açıklayan ünlü oyuncu Pınar Deniz dikkatleri üzerine çekti. Yargı isimli televizyon dizisi projesinin 2. sezonu ile güzel bir açılış yaptığını belirten ünlü oyuncu kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra ilk kez izliyormuş gibi heyecan içerisinde izlediğini ifade eden genç oyuncu sonuçlardan da mutlu olduğunu paylaştı.

Ünlü oyuncu reklam anlaşmaları da yapması sebebiyle yoğunluğunun artış gösterdiğini ifade etti. Ünlü isim savunabileceği firmaların reklamlarında performans sergilemeyi tercih ettiğimi ifade ederken kaliteli kumaş takıntısı olduğunu da belirtti. Ünlü isim bir kadın giyim markasının yüzü olarak da ekranlarda yer aldı ve sevenleri ile buluştu.

Pınar Deniz için Yargı dizisi hayatının en büyük anlamı haline geldi ve oyuncu çok çalışarak büyük emekler verdi. Saatlerce ya da günlerce değil pazar akşamlarında televizyon başına geçip kendisini izlemek de Pınar Deniz için vazgeçilmez bir ritüel oldu.

Kendisine çok eleştiren bir karakteri olduğunu ifade eden Pınar Deniz kendisini dizide objektif izlemeye çalıştığını belirtti. Bu sebeple hikayenin içine girip Ceylin karakterini izlediğini açıklayan ünlü oyuncu Pınar Deniz kendisini çok eleştiren bir yapıya sahip olduğunu açıkladı. Bu sebeple nerede yanlış yaptığını gördüğünü ve tekrardan bu yanlışı yapmamaya çalıştığını açıklayan ünlü oyuncu açıklamaları ile dikkat çekti.

Sevilen oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile mesleği için ve kendisini geliştirmek adına ne kadar fedakarlık yaptığını ve sürekli bir çaba sergilediğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra kendisine bir işkolik olarak da tanımlayan ünlü oyuncu Pınar Deniz işine bağlı olması ile dikkat çekti.