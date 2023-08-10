Çin'de deflasyon endişelerinin devam eden etkileri küresel piyasaları tedirgin ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinliliği artırdı. Bu verinin ABD Merkez Bankası'nın para politikasının gidişatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Piyasa analistleri, para piyasalarındaki fiyatlamayı dikkate alarak, Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor. Ancak, ABD'de yakında açıklanacak olan enflasyon verileri bu fiyatlama dinamiklerine volatilite katma potansiyeline sahip. Tüm bu gelişmeler piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve euro kaç lira oldu? İşte döviz piyasasındaki son durum ile alakalı tüm detaylar.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK GÜNDEM

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmede, Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları uygulamaya devam etmesi ve riskleri azaltması halinde, pozitif görünüm ve potansiyel bir not artışı olasılığı bulunduğunu belirtti. Değerlendirmede, Türkiye'nin ortodoks politikalara dönüşünün beklenenden daha hızlı olduğu ve bunun da öngörülebilirliği artırdığı vurgulandı. Analistler bu gelişmelerin Türk lirası varlıklar üzerinde olumlu bir etki yaratacağına ve giderek toparlanan yabancı ilgisini çekebileceğine inanıyor.

Bugün ekonomistler Türkiye'nin sanayi üretiminin yanında ABD'deki enflasyonu ve haftalık işsizlik başvurularını da yakın bir şekilde takip edecekler. Teknik bakımdan BIST 100 endeksinin 7.650 ve 7.750 seviyelerinde dirençle karşılaşması beklenirken, 7.500 puan destek seviyesi olarak görülüyor.

10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar şu saatlerde 27,0380 liradan satılırken, alışı 27,0360 liradan yapılabiliyor. Benzer şekilde, Euro'nun satış fiyatı 29,7000 lira. Alış fiyatı ise 29,6980 lira.

Fiyatları dün ile karşılaştırdığımızda ise dün doların satış fiyatı 27,0350 lirayken, Euro 29,7020 liradan satılıyordu. Euro/dolar kuru şu anda 1,0989 seviyesinde bulunuyor ve yüzde 0,13'lük bir artışı yansıtıyor. Bu arada dolar endeksi yüzde 0,03'lük hafif bir düşüş yaşayarak 102,46 seviyesine yerleşti.