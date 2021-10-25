10 20 30 40 ve 50 bin TL kredi kampanyası bugün başladı, Son dakika kampanyada müthiş detay

Bankalardan son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası Haberi geldi. 10.000 TL ile 50 bin TL arasında 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredi notu uygun olması durumunda ve bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması durumunda hemen onay alabilecek ve banka şubelerine gitmeden isterlerse Krediyi mobil uygulama üzerinden de kullanabilecekler.

Son dakika kampanyası olarak yapılan Bu kampanyada 10 20 30 40 ve 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası 36 ay vadeli olacağı açıklandı. Birden fazla bankanın katılmış olduğu bu Kredi kampanyasında işlem yapmak isteyen kişiler hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen anında görebilirler.

Garanti bankası'ndan kredi başvurusu yaparak hemen onay alabiliyorsunuz

Garanti Bankası ülkemizdeki kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Kolay başvuru ve hızlı bir şekilde sonuç veren Bu banka düşük faiz oranları ile 10 bin TL ile 50 bin TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi kullandıran Bu banka üzerinden sizlerde istediğiniz zaman Başvuru yaparak işlem yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi banka müşterisi olan kişiler internet şifresi olarak garanti mobil uygulaması üzerinden diye kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Yapı Kredi bankasından kolay onaylı kredi kampanyası

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası yaparak müşterilerine 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan oturdukları yerden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 50.000 TL'ye kadar almış oldukları bu krediler de düşük faiz oranları ile işlem yapacak ve kredi sonrasında da hemen kredilerini hemen hesaba aktarabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası sms kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmından bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak 4411 numarasını mesaj olarak gönderin. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve sizlere hemen ne kadar kredi onayı hattınız mesaj ile gösterilecektir.

DenizBank'tan hızlı onaylı sms kredi

Denizbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler SMS atarak hemen ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyorlar. Bankaların son zamanlarda en çok tercih edilen başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler DenizBank'tan 3280 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını göndererek başvuru yapabiliyorlar. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek onaylanan krediyi gelir belgesiz olarak en yakın DenizBank şubesinde kullanabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden de 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapmanız mümkündür.