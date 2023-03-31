1 Nisan'da başlıyor! Cumhurbaşkanı onaylı 0.49 faizli emekli kampanyası...

Cumhurbaşkanı onaylı 0.49 faiz oranları ile birlikte emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. 1 Nisan tarihinde başlayacak olan Bu kampanyada sadece emekli olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanılacaklardır ve kredileri kullandıktan sonra Kredi Vadisi'nin 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak da işlem yapacakları. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alınan emekli maaşı hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların hızlı bir şekilde sonuçları hesaplarına yatırılacaktır.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank Vakıfbank ve hatta PTT üzerinden alan tüm vatandaşlara da ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. 4 banka üzerinden de emekli maaşı alıyorsanız sizler 0.49 faiz oranları haricinde bankaların gerçekleştirmiş olduğu devlet destekli Kredi kampanyalarına da katılarak nakit ihtiyacınız dahilinde Kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi gerçekleştirecek ve nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlarını uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına yatırabileceği haberini verdi. kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemelerini gerçekleştirmek istiyorlarsa 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerden faydalanabilmeleri için banka müşterisi olması ve banka müşterisi olması durumunda da Kredi ödemelerini hesaplarına yatırması istenmektedir.

kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişilere aynı zamanda borç kapatma kredileri de verilmektedir.