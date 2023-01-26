Ayçiçek yağında görülmemiş indirim! 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre ayçiçek yağında çılgın indirim! Market kapısında kuyruk oldu. Ekonominin kötü ilerlediği bu dönemde gıda sektörünün de olumsuzluklarla baş başa kaldığı görülmektedir. Belirli düzenlemelerin gelmesi gerektiği düşünülen bu alanda etkili bir şekilde çözüm üretilmediği takdirde ciddi sorunların meydana gelebileceği de belirtilerek devlet tarafından da bu konu ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Sonuç olarak tüm halkı etkileyen ve olumsuzlukların başrolü olan gıda sektörünün zammı ciddi anlamda halkı isyan ettirecek boyutlara getirmeden önce önlenmesi gereken bir sorun olduğu da belirlendi.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre son yıllarda halkın protein ve vitamin gibi temel ihtiyaçlar yerinde daha çok daha ucuz olan karbonhidrat ağırlıklı besinlere üreterek obezite gibi ciddi sorunların da meydana gelmesi gözlemlendi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi protein ve yağ ya da mütemmim gibi özellikle alınması gereken besinlerin alınmaması ve sadece kilo yapan karbonhidratların alınması görülmektedir.

Halkın bu denli kötü etkilendiği ekonomik sıkıntılara çözüm getirilmesi ciddi bir öneme sahip olmaktadır. Etkilerinin bu kadar fazla olduğu gıda sektörü zammı çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olarak görülmektedir. Bu doğrultuda Ayçiçek yağında indirimler yapılarak belli bir sorun çözümü yapılması gerektiği de belirlendi. Yapılacak olan indirimleri halkın mutlu bir şekilde bu indirimlerden yararlanmasına katkı sağlayacağı da belirlenerek yapılması gereken indirimler arasında olduğu gözlemlendi.

Bu sebeple Ayçiçek yağı indirimi takip edilen yeni birimler arasında bulunarak halka kullanımına sunuldu . Gereken indirimler yapıldıktan sonra halkın da rahatlıkla bu ürünleri kullanması ve her yemeğe gereken bu ürünün satın alınmasının da kolaylaşması sağlandı. Bu indirimler sayesinde halk rahatlık içerisinde Ayçiçek yağı satın alarak yemeklerini kullanabildi. Yapılacak indirimleri yenileri geleceği belirtilerek halka daha çok rahatlaması sağlandı.

Farklı çevrimiçi marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 KG çay 48 TL, 1 KG şeker 25 TL ve 5 KG un 37 TL'den satışa çıktı. Bu mamüller tek tek alındığında ise toplam 245 TL olacak.

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 149,50 TL'den satılıyor Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 69,75 TL'den satılıyor Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 37,50 TL'den satılıyor Orkide Ayçicek Yağı 4 l Pet 144,90 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 179,90 TL'den satılıyor Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt 193,90 TL'den satılıyor Sırma Ayçiçek Yağı 4 lt 158,90 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 134,95 TL'den satılıyor Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 45,25 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 98,50 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Pet 199,50 TL'den satılıyor Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt 93,90 TL'den satılıyor Biryağ Ayçiçek Yağı 2 l 89,50 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 56,50 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt 174,90TL'den satılıyor

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