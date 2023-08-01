Güncel döviz fiyatları vatandaşın merak konusu oldu. Haberimizde 1 Ağustos 2023'te Dolar ve Euro'nun son dönemdeki döviz fiyatlarını inceleyecek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi iştahını azaltmaya yönelik son önlemlerinin etkisini ele alacağız. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele ve sıkılaştırıcı para politikalarına yönelik adımlarını ele alacağız.

BDDK ÖNLEMLERİYLE YÜKSELEN DOLAR VE EURO

Dolar/TL ve Euro/TL'nin istikrarlı bir şekilde yükselmesi, kredi taleplerine ilişkin endişelere yol açmaktadır. Bu konuda BDDK son dönemde önemli bir adım atarak bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırmış ve taksit sürelerinde değişiklik yapmıştır. BDDK, konut kredileri hariç tüm bireysel kredilerin risk ağırlığını yüzde 150'ye yükseltti. Ayrıca BDDK, kredi kartlarına uygulanan taksitlendirme sürelerinde de düzenlemeye gitti. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında taksit uygulanmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan enflasyon ve ekonomik istikrara ilişkin endişeler nedeniyle, seçici kredi ve parasal sıkılaştırma ile kademeli bir sıkılaştırma süreci benimsemiştir. TCMB Başkanı Gaye Erkan kısa süre önce enflasyonun kısa vadede geçici olarak yükselmesinin beklendiğini açıklamıştır. Buna karşılık olarak TCMB, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde güçlendirmeye kararlıdır. TCMB yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükselterek enflasyonist baskılarla mücadele konusundaki ihtiyatlılığını göstermiştir.

1 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar, 1 Ağustos 2023 Salı günü şu saatlerde 26,9650 seviyesinden işlem görerek son iki haftadır istikrarlı seyrini sürdürüyor. Haziran ayında yüzde 20 değer kaybeden Türk Lirası (TL), Temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 3,7'lik bir düşüş daha yaşadı. Euro/Tl kuru ise şu saatlerde 29,65 civarında seyrediyor.

Bugün saat 10:00'da Temmuz ayı İTO enflasyon verileri ve İSO PMI verileri açıklanacak olup, piyasa katılımcıları ekonomik duruma ilişkin içgörüler için bu göstergeleri yakından takip edecektir.