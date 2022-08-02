0.78 faiz oranları ile nakit kampanyası başladı! 18 yaş üzerinde olan vatandaşlar başvuru gerçekleştirebilir, Son Dakika

Son zamanlarda bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar yüksek faizlerden şikayet etmektedir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara bazı bankalar düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlarken Kredi kullanacak olan kişileri 0.78 faizler de kredi verecek olan bankalarda yayınlandı. Yapılan bu kampanyalarda bazı şartlara uygun olmanız durumunda ve daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olmanız durumunda sizlere belirli limitlerde 0.78 faiz oranları ile kredi kullandırılmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden verilecek olan 0.78 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasında sadece 7000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Yapılan kampanyaya katılacak olan vatandaşların daha önce kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirip kredi kullanmış olmaları veya bankalardan maaş alan bir müşteri olmaları durumunda 7.000 TL'ye kadar 0.78 faiz oranları ile birlikte Kredi verilmektedir.

Bu faiz oranları ile birlikte Kredi kullanamayacak olan vatandaşlara kamu bankaları 1.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verirken 50.000 TL'ye kadar kullandırmış olduğu kredilerde yine 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sunmaktadır. Faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. 5 dakika içerisinde sonuç alacak olan kişiler kamu bankaları üzerinden yapacakları tüm kredilerde kendi kredi puanlarına göre faiz oranlarından yararlanarak işlem yapmaktadırlar.

Kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda Son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta geçmişi olması istenmektedir. Emekli olan kişileri ise emekli maaşlarında bu bankalar üzerinden almaları durumunda kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi ve diğer kredilerden faydalanabilirsiniz.