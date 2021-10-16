0.77 Faiz Oranları ile 100.000 TL Kredi Verilecek, Kamu Bankaları Duyurdu: 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere kamu bankaları üzerinden yeni bir kredi kampanyası Haberi geldi. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 0.77 faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere kamu bankaları belirli şartlarda onay vererek Kredi kullanımı yapacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden eğer daha önce kredi kullandıysanız ve kullanmış olduğunuz bu krediler de düzenli ödemeler yaptıysanız 100.000 TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kampanyasına en düşük 0.77 faiz oranları ile katılabileceksiniz.

Son dakika yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde hemen onay alabileceklerdir.

Ziraat Bankası 0.77 faizli kredi şartları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 0.77 faiz oranları ile 100.000 TL kullanmak istiyorlarsa bu bankadan maaş alma şartı ve daha önce bu bankadan kredi kullanmış olma şartı bulunmaktadır. Belirtilen bu şartlara uygun müşteri değilsiniz Ziraat Bankası sizlere 100.000 TL'ye kadar kredi onayı verecek ama kredi faiz oranlarını kendi bankaların güncel faiz oranları ile yapacaktır. 0.77 faiz oranı yerine 1.31 faiz oranları ile sizlere Kredi kullandıracak olan Ziraat Bankası yine de ülkemizdeki en düşük faiz oranları ile kredi veren bankaların başında gelmektedir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank 100.000 TL 0.77 faiz oranlı kredi kampanyası

Bir diğer kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler aynı Ziraat bankası'nda olduğu gibi belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 0.77 faiz oranları ile kredi kullanabilirler.

Halk bank şubelerine giderek veya size yakın olan bir Halkbank ATM sine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan tutarın hangi faiz oranları ile sizlere verildiğini hemen görebilirsiniz. Halkbank Mobil uygulamasını kullanan emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi ihtiyaç kredisi başvurusunu da bu şekilde yapabileceklerdir. Halkbank resmi internet sitesine girerek bankanın kredi detayları ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.