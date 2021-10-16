Kredi Notu Düşük Olanlara Müjdeli Haber: O Banka Şartsız, Belgesiz 10.000 TL Veriyor, Açıklandı

Son dakika yeni bir haber geldi. Bankalardan kredi alamayanlara yeni bir haber var. Banka kredi notu düşük olan kişilere hemen kredi vereceğini duyurdu. Sizlerde eğer kredi notu 1100 ve altında olduğu için onay alamıyorsanız, Fibabanka sizin için bir kampanya başlattı. 10.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu krediler sadece kredi notu düşük olan kişilere ödenecek. Bu şekilde kredi kullanacak olan kişiler, düzenli ödemeler yaparak kredi notunu yükseltebilir ve ileriki zamanlarda ihtiyaç duymaları durumunda yüksek limitli krediler kullanabilirler.

Bankaların yapmış olduğu sorgulama sonrasında banka kredi notu düşük olan kişilere hemen sonuç verileceği Fibabanka tarafından duyuruldu. Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yapabilir, şartlara uygunsanız hemen onay alabilirsiniz.

Fibabanka Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer banka şartlarına uygunsa internet, SMS ve banka şubelerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Sizde eğer Fibabanka kredisi alacaksanız ve kredi notunuz düşükse sadece banka şubelerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Kredi notu düşük olanlar internet ve SMS ile başvuru yaptıklarında olumsuz olacakları için direk red yerler ve bir daha uzun bir süre bu bankadan kredi kullanamazlar. Eğer kredi notunuz düşükse ve kredi almak istiyorsanız bankaya evraklarınız ile gitmeniz ve bir kefil götürmeniz gerekmektedir.

Fibabanka 10.000 TL krediyi düşük kredi notu olanlara kefil bulması sonucunda aynı gün içinde kullandıracaktır. Kefil ve sizin en az 3 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız gerekmektedir. Bir iş yerinde yeni işe başladıysanız da bu kredileri alamazsınız. Fibabanka kredisini kullandıktan sonra düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Not: Bulacağınız kefilin banka kredi notu yüksek olması gerekiyor.