0.49 faizli emekli kredisi ödemesi, Emeklilere özel olacak şekilde açıklandı!

Emekli vatandaşlara özel 0.49 faizli kredi veren bankalar belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar yüksek limitlere sahip olan kredilerden faydalanabilecektir. Sadece emekli olan vatandaşlara özel sunulan bu krediler son dakika duyurusu olarak açıklandı.

Emekliye 0.49 faizli kredi veren bankalar hakkında son dakika duyurusu yapıldı. Başvuru gerçekleştiren vatandaşlar yüksek limitli emekli kredisi kullanma şansına sahip olacak. Sadece emekli olan vatandaşlara özel verilen kredi 0.49 faiz oranı üzerinden 50 bin TL tutarına kadar alınabilmektedir.

Aynı zamanda kredi ödemelerindeki vade ise 36 ay. Uygun faiz oranları ile işlemlerini yerine emekliler, mevcut maaşlarını ise kamu bankaları üzerine alması gerekmektedir. Bankalar tarafından düzenlenen kampanya yalnız ihtiyaç kredisi kullanacak ve daha öncesinde bankadan kredi almış müşterilere onay verilecektir. Emekli olan vatandaşların 0.49 faiz oranları üzerinden işlemlerini yerine getirebileceği gibi ödemelerinde ilk taksit tutarını ise 3 ay erteleme hakkına sahip olacaktır.

Emeklilere Özel Son Dakika Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası ilk sırada olmak üzere birçok banka üzerinden emekli kredisi kampanyası duyusu gerçekleştirdi. Bankalar aracılığı ile emekli başını almakta olan ve daha öncesinde banka üzerinden kredi almış emeklilere özel destek sağlanması maksadı ile 0.49 faiz oranıyla kredi sunulacak.

Bankalar tarafından belirli şartlara göre onay verilecek olan kredilerde, şartları sağlamamış olan vatandaşlar, diğer yüksek faiz oranları üzerinden kredi kullanma hakkına sahip olacaktır. Bankaların mevcut internet şubesi üzerinden ya da bankaların şubelerine bizzat kimlikleri ile başvuruda bulunarak kredilerine onay alabilmektedir. Kredi başvurularına yapılan sonuçlar 5 dakika gibi bir süreçte verilmektedir.

Emekli olan vatandaşlara özel sunulan kredilerde vade oranı 36 ay olarak belirlenmişken tutar ise 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Bankaların mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeye gerek kalmaksızın işlemlerini uygulama aracılığı ile yerine getirebilecektir. Kredi kullanmak isteyen emeklilerin ise ayrıca banka üzerinden maaşlarını alma şartı da aranmaktadır. Kredi başvuru öncesinde maaşınızı bankaya taşımanız gerekmektedir. 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına emekli vatandaşların hepsi katılabilmektedir.