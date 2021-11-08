Zor durumda olanlara online 10.000 TL kredi ödemesi başladı

Zor durumda olanlara online 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası kamu bankaları özel bankalar ve katılım bankaları tarafından başlatıldı. 10.000 TL ye kadar online ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler katılım bankaları kamu bankaları ve özel bankalardan alacakları bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesinde dileyen müşteriler 45 gün dileyen müşteriler de 90 gün erteleme yapabileceklerdir. Zor durumda olan ve acil paraya ihtiyacı olan kişilerin online 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun müşteri olması şartı vardır. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve bu kredileri nasıl kullanabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Akbank online 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler online hizmetli kredi başvurusu yapmak istiyorsa Akbank direkt uygulamasına girerek buradan 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir ve masrafsız gelir belgesiz şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden krediyi hesaba yatırabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca banka şubelerinden de yapılıyor.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden 10 bin TL kredi

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde sizleri hızlı bir şekilde Kredi onayını bankanın mobil uygulaması verecek. Banka hesabınız varsa mobil internet bankacılığı şifresi alarak hemen 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Finansbank 10.000 TL online kredi

Qnb Finansbank tarafından yapılan kampanya ile birlikte 10.000 TL'ye kadar online ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Qnb Finansbank üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olacak Kredi kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak işlem yapılarak onay verilecek. Finansbank şubelerine giderek veya finansbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan internet bankacılığı şifresi alabilir daha sonra qnb mobil uygulamasına girerek 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.