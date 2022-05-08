Zonguldak'ta Oğlunun Boynunu Kesen Baba Cezaevinde Kendisini Astı

Zonguldak'ta meydana gelen üzücü olayda Yusuf Akmısır isimli baba 16 yaşındaki oğlunun boynunu keserek onu öldürmeye çalışmış ve gündemde uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz kurumunda intihar ederek hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Zalim baba dehşet verici olay sonrasında kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekmiş ve kan doldurmuştu.

Oğlunun boynunu keserek öldürmeye çalışan babanın cezaevinde hayatına son verdiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Yusuf Akmısır kentte pansuman görevlisi olarak hayatına devam etmekteydi. Geçtiğimiz sene Şubat ayında oğlunu su doldurmak için filyosa götürmüş ve boş bir alana aracını park etmişti. Daha sonra yanında bulunan bıçak ile oğlunun ensesini kesen zalim Baba Yusuf Akmısır, çocuğunun kanlar içerisinde kaldığını görerek öldüğünü düşünmüş ve daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olma kararı vermişti.

Polis ekipleri ise babanın ifadeleri üzerine olay yerine gitmiş ve Yusuf Akmısır'ın oğlunu yaralı halde bularak ilk müdahalede bulunmuştu. Çocuğa 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulmuş ve daha sonra tedaviye Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilmişti. Gerçekleştiren tedavi sonrasında babası tarafından boğazı kesilen çocuğun taburcu olduğu öğrenilmişti ve Yusuf Akmısır ifadeleri ile kan dondurmuştu.

Sabah uyandığı zaman Yusuf Akmısır oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade etmiş ve oğlunu araca bindirdiğini ve olay yerine gittiklerini söylemişti. Kasaptan almış olduğu bıçağı çıkarttığını ifade eden baba oğlunu önüne oturtturduğunu ve ensesinden kestiğini üstüne montunu örtüp daha sonra karakola gidip oğlunu öldürdüğünü söylediğini ifade etmişti. Pişman olmadığını ve kendi adı ile rabbine oğlunu teslim ettiğini açıklayan baba dün akşam saatlerinde ise cezaevinde kendisini asarak hayatını sona erdirdi.