Ziya Selçuk Açıkladı! Yeni Eğitim Yılının Açılış Tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayına katıldı ve merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim yılının açılış tarihleri ile ilgili olarak aşının da avantajları ile birlikte ilerleyen aylarda bir rahatlama geldiği zaman 1 Eylül'de açacaklarını belirtti. Fakat koşulların tam olarak kestirilememesi sebebiyle hesapların yaza göre de kışa göre de yapıldığını ifade etti. Programda, Telafi eğitimi ve normalleşme adımları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. İşte, Bakan Ziya Selçuk’un yeni dönem hakkında merak edilen konulara verdiği yanıtlar…

7 Haziran Tarihi itibarı ile eğitim çalışanlarının tamamı için aşılanma randevusunun açılacağı bilgisine ulaşıldı. Bugüne kadar ise 813 bin meslektaş adına bu işlemi başlatılmış olduğu ifade edildi. Bunun bir hayat sahnesi olduğunu ifade eder Ziya Selçuk, çocukların hafta sonlarında ya da sokağa çıkma saatlerinde okullarının binasına baktıklarını söyledi. Bu durumun binlerce örneğini gördüğünü ifade eden Milli Eğitim Bakanı, çocuklar için bırakın ders yapmayı sürekli teneffüs yapmanın bile faydasının olacağı açıkladı. Milli Eğitim Bakanı, genel bir çerçeve çizdiklerini ve ihtiyaçlara göre de ortam oluşturduklarını duyurdu.

Çocukların çok sayıda hikaye anlattığını ve bu mutluluğun onlar için hayatın provasını yapmak gibi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplam olarak her öğrencinin 2 gün okula gittiğini belirtti. Önümüzde 4 hafta olduğunu ifade eden Selçuk, bazı okullarda öğretmenlerin ihtiyaçlarının farkında olduğunu da söyledi. Gerekli olursa belli grupları davet edip bu iki günün dışında onlarla da çalışmalar yapılabileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı, genel bir çerçeve çizdiklerini ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturduklarını duyurdu. İki günün değişken olduğunu söyleyen Ziya Selçuk, her sınıfı ikiye bölmek gibi genel bir eğilimlerinin bulunduğunu da belirtti. Bazı okulların kendi koşullarına göre bu durumu değiştirebildikleri de açıklandı. Yılık temizlik bütçesinin de meslek liseleri tarafından verildiğini ifade eden Ziya Selçuk bu konu hakkında da açıklama yaptı.

Çocuklara akşam açılacağının söylenilmesi durumunda 1 saat sonra gideceklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı, okullarda sınıfların durumu, yerleştirilmesi ve temizlik ihtiyacı ile ilgili problemlerin bulunmadığını ifade etti. İl müdürleri ile devamlı olarak irtibatta olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, yaşanabilecek durumlar hakkında kesintisiz bir şekilde konuşulduğunu da söyledi.