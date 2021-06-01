Ziya Selçuk Açıkladı! İşte Yüz Yüze Eğitim Tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçiş tarihleri hakkında önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı’nda alınan kararları açıklaması ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitim dönemi ile ilgili yeni gelişmeleri vatandaş ile paylaştı. 1 Haziran tarihi itibarı ile ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran 2021 tarihi itibarı ile ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün olmak üzere yüz yüze eğitim sürecine girileceği bilgilere paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini vatandaş bilgisine sundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada ise Türkiye genelinde korona virüs salgınları tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında alınan kararlar öğrenildi. Yarın yani 1 Haziran tarihi itibarı ile tüm ilkokullarda ve 7 Haziran tarihi itibarı ile ise haftada iki gün olmak üzere ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere yüz yüze eğitime başlanacağı haberi verildi. Bunun yanı sıra diğer okul öncesi eğitim kurumlarında güncel durumda olduğu gibi tam zamanlı yüz yüze eğitimin sürdürüleceği kamuoyu bilgisine sunuldu.

7 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi gününde ise tüm liselerde ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin haftada iki gün olmak üzere yapılacağı belirtildi. Konu hakkında önemli açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı ve merak edilen konulara netlik kazandırıldı.

Seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ve köy okullarında yüz yüze eğitimin 1 Haziran Salı günü itibarı ile haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı bilgisi duyuruldu. Okullardaki yüz yüze eğitim sürecine katılımın isteğe bağlı olacağı bilgisi Milli Eğitim Bakanı tarafından bildirildi. Bununla birlikte, eğitimin, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki” koşullar doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edilen. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi olarak ise 2 Temmuz Cuma günü gösterildi.