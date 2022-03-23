Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu duyurulara göre 20.000 TL'lik kredi kampanyası resmen başladı! Ziraat Bankası Geçtiğimiz günlerde 20 bin TL'lik bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanyadan banka üzerinden maaş alan veya alamayan herkes faydalanabilecek. Sizin de nakit ihtiyacınız var ise Ziraat Bankası'nın düzenlenmiş olduğu bu kampanyaya katılarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası düzenlemiş olduğu bu kampanya sayesinde vatandaşları 20 bin TL'ye kadar kredi onayı vermektedir. Bankaların kredi şartlarına uygun iseniz en yakın banka şubesine gitmeden mobil bankacılık üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bankada hesabı olan vatandaşlar maaş müşterileri olması durumunda uygun faiz oranları ile kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Faiz oranı düşük bir şekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka hemen sonuç veriyor. Nakit ihtiyaçlarınız ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubelerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası nakit kredi kampanyaları için başvuruda bulunmak isteyen kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredilerini alabilirler.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşları ise emekli maaşları üzerinden kredi imkânı sunmaktadır. Emekli maaşlarının Ziraat Bankası'nda olması durumunda yüksek limitli krediler de kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 20000 ve üzerinde 24 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılıp işlem yapan vatandaşlara da kredi kartı ve KMH hesabı da vermektedir. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara 7/24 internet bankacılığı üzerinden hizmet sunmaktadır.