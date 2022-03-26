Ziraat Bankası’nın Yanı Sıra 2 Kamu Bankası ve 1 Özel Bankada Emeklilere Müjde Verdi! Emeklilere Kimlikleri ile birlikte 40.000 TL Ödeme…

Ziraat Bankası başta olmak üzere, 2 kamu bankası ve 1 özel banka emeklilere sevindirici müjdeyi verdi. Emekli olan vatandaşlara kimlikleri ile birlikte 40 bin TL ödeme yapıyor. Son dakika olarak ön plana çıkan kampanyanın detayları haberimizde…

Ziraat Bankasının yanı sıra, kamu bankalarından 2 tane ve özel bankalardan 1 tanesi emeklileri sevindirecek haberi paylaştı. Kimlikler ile birlikte 40 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Bu kampanyadan faydalanacak olan vatandaşlar bu bankalar üzerinden başvurularını yaparak işlem yapabilir. Başvuru yapacak vatandaşlara 40 bin TL tutarında nakit ödeme yapılacak. Banka kredi notunun 1200 ve üzeri olan emekli vatandaşlar, gelir belgesiz olarak alabilecek. Maaş taşımalarına gerek kalmadan kredi notu yüksek olan her emekli vatandaş bu kampanyadan faydalanabilecek. Şayet kredi notunuz düşük ise bankalar yine de sizlere hizmet verebilecek. Bu hizmetten faydalanmak için maaş taşıma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT’den Emeklilere 40.000 TL Ödeme

Kamu bankalarını kullanarak işlem yapmak isteyen kişiler, 40 bin TL tutardan faydalanmak için en yakın banka şubelerine uğrayarak işlem yapabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişi, bu bankadan önceki zamanlarda kredi almış ise mobil uygulama üzerinden işlem yapabilecek. Aynı durum Vakıfbank için de geçerli olacak.

Şayet emekli maaşı PTT üzerinden alınıyorsa SMS yolu ile kredi kampanyasına katılım sağlanabilir. Onay alıp alınmama konusunda sonuçlar öğrenilebilir. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, PTT yazıp boşluk bırakarak T.C. KİMLİK numarasını yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderilir. Bu şekilde katılım sağlanarak kredi sonucu öğrenilebilir. Bunun yanı sıra PTT şubelerinden ve Aktif bank internet sitesinden de başvuru yapılabilir.

Akbank'tan Emekli Kişilere 40 bin TL ödeme!

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sonucu hemen öğrenebilir. SMS yolu ile başvuru yapmak için KREDİ T.C. KİMLİK yazarak bu mesaj 44 25 numarasına mesaj olarak yollanabilir. Başvuru sonucunda hemen ilgili kişiye sonuç bildiriliyor. Onay alınması halinde banka şubelerine kimlik kartı ile gidilerek kredi kullanılabilir.