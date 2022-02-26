Ziraat Bankası’ndan Son Dakika Haberi: Devlet Destekli 0.59 Faiz Oranı İle Nakit Kampanyası!

Ziraat Bankası’nın resmi internet sayfasından yapılan son dakika açıklamasına göre devlet destekli 0 59 faiz oranı ile nakit kampanyası duyurusu geldi. Ziraat Bankası, nakit kampanyasını kimlere sunacak? Bütün sorular cevap buldu işte detaylar ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Çiftçilere kredi sunmak amacıyla kurulan Ziraat Bankası, günümüzde vatandaşların hemen her derdine çare olmak amacıyla sunmuş olduğu kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ziraat Bankası'ndan Son Dakika Müjdeli Haber!

Ziraat Bankası, devlet destekli 0.59 faiz oranı ile nakit kampanyasını açıkladı. Ziraat Bankası, yapmış olduğu bu açıklama ile beraber, yurttaşların anında ve pratik bir şekilde nasıl nakit desteğinden faydalanacakları ile ilgili bilgileri duyurdu. Yüzde 0.59 faiz oranı ile nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak Ziraat Bankası'ndan daha önce kredi kartı ya da kredi kullanmış olmaları gerekir.

Diğer taraftan kullanıcıların banka hesapları Ziraat Bankası uygulaması üzerinde bulunması ve bu bankanın özel müşteri kategorisinde yer almaları gerekir. 5000 TL'ye kadar sunulacak olan yüzde 0.59 faiz oranlı kredi açısından banka koşullarına uyum sağlayan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 ay vade seçeneği ile kredi avantajı sunulacak. Bu koşullara uygun olan katılımcılar, Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini çok pratik ve hızlı bir şekilde yapabilecek.

Ziraat Bankası devlet destekli ihtiyaç kredisinin alınabilmesi için yurttaşların bireysel müşteri olmaları gerekir. Bireysel ihtiyaç kredisini kullanacak vatandaşlar, 5000 TL kullanmayı istemeleri halinde hemen sonucunu öğrenecekler. Ziraat Bankası son dakika kampanyasında mobil uygulamayı kullanan katılımcılar, ayrıca bu bankanın diğer kampanyalarından da yararlanmak istiyorlarsa başvurusunu yapabilecek.

Ziraat Bankası Nakit Başvurusu

Ziraat Bankası yüzde 0.59 faiz oranı ile kredi kullanacak vatandaşlar başvurularını internet uygulamaları üzerinde ve müşteri hizmetlerinden gerçekleştirebilir. Eğer ki buralardan başvuru işlemlerini yapan maddeler ise banka şubelerine kimlikleri ile beraber giderek 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz bir şekilde kredi avantajından faydalanabilirler. Nakit kredi müracaatı gerçekleştirecek vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla bu kredileri kullanabilecekleri gibi diğer taraftan bankadan nakit avans limiti açısından müracaat işlemlerini yapabilecek. Nakit avans başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, hemen hesaplarına artı para şeklinde 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.