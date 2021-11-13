Ziraat Bankası’ndan Müjde “Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile 75 BİN TL: Ziraat Bankası Emekli Müşterileri için her zaman olduğu gibi yanınızdayız vizyonuyla, 75.000 TL Kredi olanağı sunarak ve birçok avantajlada müşterilerine destek olmaya devam ederek büyük imkanlar sağlıyor.

Emekliye Müjde 75 BİN TL Ziraat Bankası’ndan

Ziraat Bankası Emekli Müşterilerine Müjde olarak; “Emeklinin Artısı Kredi Paketi” ile 75.000 TL ve üzeri, uzun vade ve avantajlı faiz oranlarıyla destek olmaya devam ediyor. 75 BİN TL’ye kadar olan kredileri için 36 ay, daha üstü miktarda krediler için 24 ay vade seçeneği sunuyor. Faiz oranlarının uygunluğuda emekli müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Uygun Faiz Oranları Emeklilere Nefes Aldıracak!

Emeklinin Artısı Paketi ile %1,63 faiz oranı ile İHTİYAÇ KREDİSİ, %1,37 faiz oranı ile de KONUT KREDİSİ veriyor. Ziraat Bankası emeklilerin yanında oluyor ve uygun faiz oranları ile emekliye ihtiyacı olan parayı temin ediyor. Maaşlarını Ziraat Bankasına taşıyan ya da Ziraat Bankası müşterisi olan Emekliler bu kolaylıktan faydalanabiliyor.

Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alana Kredi

Emekli Vatandaşlarımızın maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alması yada Bankamıza taşıyarak yeni müşterimiz olması yeterli oluyor ve uygun faiz oranları ile İHTİYAÇ ve KONUT KREDİLERİNDEN faydalanabiliyorsunuz. Maaşını Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra başvuru yaparak kredi puanınıza göre uygun tutarda kredi alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşlarını alanlardan ihtiyaç kredisi için kefil şartı da olmayabiliyor. Sadece maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alarak avantajlı faiz oranlarından ve uzun vade süreleri ile kredinizi hiçbir şart olmadan rahatlıkla alabilirsiniz.

Uzun Vade Oranları Ziraat Bankası’nda

75 BİN TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 75 BİN TL’nin üstünde kalan tutarlar için ise 24 ay vade tercihiyle yararlanabiliyorsunuz. Uzun vade ve avantajlı faiz oranları ile de Emekli Müşterilerimiz çektikleri kredileri rahatlıkla ödeyebiliyorlar. Uygun faiz oranından faydalanmaları için maaşlarını bankamızdan almaları yeterli oluyor. Alabilecekleri üst miktarda krediyi Kredi Puanları ile rahatlıkla alabiliyorlar. Ziraat Banka şubelerinide ziyaret ederek kendilerine sunulan tüm uygun ve avantajlı fırsatlardan bireysel olarak faydalanma imkanı bulabiliyorlar.

Düşük Kredi Notuna Ziraat Bankası’ndan Kolaylık

Kredi Notunuz düşük olsa bile Ziraat Bankası Emekli Müşterilerine Kredi imkanını farklı şartlar ile sunabiliyor. Kefil ve benzeri şartları bilginize sunan banka kredi notunuzun düşüklüğüne rağmen kolaylık sağlayarak, yüksek miktarlarda kredi çekmenize olanak sağlıyor. İhtiyaç Kredisi veya Konut Kredisi ihtiyacınız varsa uygun ve avantajlı seçeneklerden faydalanmak adına en yakın Ziraat Bankası şubelerini ziyaret ederek Kredinizi alabilirsiniz.