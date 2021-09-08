Ziraat Bankası’ndan Kampanya! Emekli Olanlara 750 TL Verecek… Ziraat Bankası’ndan emeklilere sevindiren kampanya. Koşulsuz her emekliye 750 TL ödeme yapacak. Sizlerde Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu promosyon ödemesinden faydalanmak istiyorsanız, maaşınızı bu bankaya taşıyın.

Emekli olanlar için şart belirtmeden 750 TL tutarında ödeme yapacak. Haberi basına yansıtan Ziraat Bankası emeklileri düşünmeye devam ediyor. Emeklilere sunduğu promosyon ödemesini alabilmek için maaşın bu bankadan alınması yeterlidir. Ziraat Bankası sürekli olarak kampanyalarını güncelleyerek emeklileri her seferinde düşünmeye devam ediyor. Emekli müşterilerine promosyon ile birlikte kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden hibe adı altında 750 TL almak isteyenler, bu bankadan maaş almalarını taahhüt ettiklerinde faydalanabilecekler. Bankasının sunmuş olduğu bu kampanyaya katılmak için her hangi bir şart bulunmuyor.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yaptığı duyuru ile birlikte, emekli maaşı alan herkese, bir sonraki maaş ödemesinde 750 TL tutarında promosyon verecek. Önceden bu bankadan promosyon almayanlar ve maaşlarını bu bankaya taşıyanlar başvuru yaparak 3 yıllık sözleşme imzalamaları halinde promosyon hesaplarına yatacak.

750 TL Promosyon Nasıl Alınır?

SGK kurumu, bankalarla yapmış olduğu anlaşma ile her banka kendine özgü emekli promosyonları düzenler. Ödenen maaşlara göre promosyon ödemesi gerçekleşir. Emekli promosyon tutarları 1.500 TL ye kadar maaş alan emeklilere 500 TL ödeme yapılırken, maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL olan emeklilere 625 TL ödeme yapılıyor. 2.500 TL den fazla olan maaşlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Bankanın sunmuş olduğu 500, 625 ve 750 TL emekli promosyonlarından her emekli faydalanabilir. Tek şart maaşın bu bankadan alınmasıdır.

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Kampanya

Kampanyaya katılmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu diğer hizmetlerden de faydalanabilecek. Banka emeklilere yapmış olduğu promosyon ödemesinin yanında kredi imkanı da sunar. Emeklilere bu konuda 100.000 TL ye kadar kredi imkânı sunuyor. Bu krediyi kullanmak isteyenler, bu konuda hizmet talebinde bulunabilir. Kredi imkânı yanı sıra ait ödemesiz kredi kartı hizmetini de uygulamaya koydu. Bu hizmetten faydalanmak için kredi kartı başvurusu yapmak yeterlidir. İnternet bankacılığı kullanımında EFT, FAST ve havale işlemlerinde her hangi bir kesinti yapılmıyor.