Ziraat Bankasından Emeklilere ve Çalışanlara Özel Dört Farklı İhtiyaç Kredisi Paketi Geldi! Başvurular Başladı

Çok tercih edilen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası pandemi döneminde vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Salgından dolayı finansman desteği olanlara, borcunu kapatmak isteyenlere ya da tatil için nakit arayışı içinde olanlara sorgusuz sualsiz finansman desteği sunuluyor. Üstelik banka emekli ve çalışanlara özel kredi paketlerini de açıkladı. Detaylar haberimizde.

HERKESE UYGUN TÜKETİCİ KREDİSİ

Banka tüm bireysel finansman ihtiyaçların için 36 aya varan vade imkanlarıyla kredi paketi sunmakta. İster baka müşterisi olun ya da olmayın bu paketten yararlanabilirsiniz. Kredi paketinden yararlanmak içinse banka hiçbir ön koşul sunmamakta. Vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla kredi finansman desteği vermekte. Kredinin özellikleri ise şu şekilde;

- Esnek ödeme planı

- 36 aya kadar vade imkânı

- Şahsi ya da ek teminat talep edilmez

- Hayat sigortası paketi sunulur

- Aylık %1,54 faiz oranları

Vatandaşlar ziraat bankasından aylık %1,56 faiz oranıyla 10 bin Türk lirası finansman desteği aldıklarında aylık taksitleri 382 lira olmakta. 36 ay vade sonunda toplam geri ödemeleri de 13 bin 781 Türk lirası.

Vatandaşlarımız Ziraat Bankasının herkese uygun tüketici kredisine şubeye gitmeden de başvurabilirler. Ziraat Bank internet sitesi, Ziraat bank mobil uygulaması, web sitesi, Ziraat ATM’ler ve son olarak da Ziraat çağrı merkezlerinden başvurular kabul edilmektedir.

YÜKSEK FİNANSMAN DESTEĞİ ZİRAAT BANKASINDA

Ziraat Bankası geliri yetersiz olan ya da kredi notu yüksek miktarlarda finansman desteği almasına izin vermeyen vatandaşlarımız için de destek sunuyor. İpotekli bireysel finansman kredisiyle vatandaşlar yüksek meblağlarda finansman desteğinden yararlanabilirler. 36 aya kadar vade imkânı sunan banka krediyi gayrimenkul ipotek üzerinden verir. Konut ekspertiz değerinin