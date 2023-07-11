Ziraat Bankası, emeklilerin maddi sıkıntılarına çözüm olmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emekli vatandaşların rahat bir nefes alabilmesini sağlayacak bu kampanyada, 71 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanma imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanmak için şubelere giderek, kimliklerini ve maaş kartlarını kullanarak işlem yapabilirler. Kredi başvuru süreci, bireysel müşteri temsilcisi eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ancak, banka şubelerine gitme zorunluluğu olmadan da, Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Emeklilere yönelik bu ihtiyaç kredisi başvuruları, Ziraat Bankası tarafından hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak, kredi tutarı banka müdürünün onayıyla birlikte 71 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvurularda da aynı hız ve kolaylıkla işlem yapılıyor.

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak belirli şartlar sunuyor. Örneğin, 71 bin TL'ye kadar verilecek kredilerde gelir belgesi istenmiyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar, bu kredi imkanından hemen yararlanabilirler.

Bu kampanyada, Ziraat Bankası emeklilere bir diğer kolaylık olarak da 90 güne varan ertelemeli ödeme seçeneği sunuyor. Bu seçenek, emeklilere maddi rahatlık sağlarken, nakit akışlarını düzenleme imkanı da sunuyor.

Özellikle emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlar için ekstra avantajlar da var. Bu müşteriler, daha yüksek limitli kredi kullanma imkanına sahip olurken, ayrıca diğer bankalardaki borçlarını da Ziraat Bankası üzerinden kapatma fırsatını yakalıyorlar.