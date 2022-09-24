Ziraat Bankasından Düşük Faizli Konut Kredisi!

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara konut ve tüketici kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Emeklilere yönelik kredi avantajları sağlayan Ziraat Bankası tekrardan bomba etkisi yaratacak kredi paketi ile emeklilerin yanında. Sık sık emeklilere özel kredi kampanyaları başlatan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ile ev almak isteyen emekli vatandaşların yanında. Ev almayı düşünen emekli vatandaşlara özel olarak hazırlanmış kredi kampanyaları ile ev almanın şimdi tam sırası! Ev almak isteyen emeklilere özel olarak sunulmuş cazip fırsatlar ve detaylar haberimizde. Ziraat Bankası, emekli konut kredisi faizleri ne kadar?

İşte Ziraat Bank tarafından ev almak isteyen emekli vatandaşlara sunulan kredinin detayları ve çok daha fazlası siz değerli okurlarımız için haberimizin ayrıntılarında..

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emekli vatandaşlar, Ziraat Bankası’nın emeklilere özel olarak sunmuş olduğu pek çok avantajından faydalanma fırsatı elde ediyor. Yani ev satın almak isteyen emeklilerin faydalanması açısından en düşük faiz oranları ile sunulmakta olan emeklilere özel olarak sunulan konut kredisi kampanyası, 120 ay vade seçeneği sunuluyor. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, emeklinin artısı paketi ile konut ve acil nakit ihtiyaçları açısından banka şubesine dahi gitmeden oturdukları yerden kolay bir şekilde başvuru yapabilirler. Kredi ürünleri arasında bulunan krediler ile bütün emekli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile yeni bir ev satın almaları artık çok kolay.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası’nın, emeklilere özel olarak sunulduğu artısı kredi paketi açısından içerisinde bulunan konut kredisi, bütün emekli vatandaşların çok rahat bir şekilde ev sahibi olmaları amacı ile hazırlanmıştır. 100 bin Türk Lirası konut kredisi miktarı açısından 120 ay vade seçeneği ile yalnızca yüzce 1,29 faiz oranı ile işlenmektedir. Aylık 1642 Türk Lirası taksit miktarı kira öder gibi emekli vatandaşların ev kredisi alması çok kolaylaştı.

Diğer taraftan bir milyon Türk Lirası ve daha üzerinde fiyatı olan konutlar açısından kredi isteklerinde uygulanacak olan faiz oranlarının ise %1,34 üzerinden hesaplanacaktır. Emeklilik hayalleri ev satın almak olan kişiler açısından Ziraat Bankası tarafından sağlanan emeklilere özel konut kredisi, uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile emekli vatandaşlara sunulmaktadır.

Ziraat Bankası’ndan Emekli Vatandaşlara Kredi

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak hazırladığı bankacılık hizmetleri bağlamında sadece konut kredisi değil aynı zamanda emeklilere tüketici kredilerini de sunmaktadır. Emeklilere özel olarak sunulan fırsatın en büyük artısı kredi paketi bağlamında bulunan tüketici kredisi açısından maaşını Ziraat Bankası’ndan alan bütün emeklilere %1.55 faiz oranı başlangıç olmak üzere tüketici kredisinden faydalanabilir.

Ziraat bankasının emeklilere özel olarak sunduğu ve emekli vatandaşları ev sahibi yaptığı bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların kimlik kartları ile birlikte bir Ziraat Bankası şubesine başvurması yeterlidir.