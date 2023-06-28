Ziraat Bankası, müşterileri tarafından en çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer almakta olup, 5000 TL'ye kadar para ihtiyacı olan kişilere bayram sonrasında hızlı bir şekilde ödeme yapacak. Gerçekleştirilecek bu başvurularla birlikte, banka, emekli, çalışan ve esnaf olan kişilere kadar olan limitlerde destek sunacak ve 36 aya varan vadelere kadar ihtiyaç kredisi sağlayacak. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, banka hesaplarına bu 5000 TL nakit krediyi hemen alabilecekler.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, onaylanan kredi miktarını hızlı bir şekilde görebileceklerdir. 5000 TL ihtiyaç sahibi olan kişiler, daha önce bankalarla herhangi bir sorunu bulunmadığı takdirde, başvuruları hemen onaylanacaktır. Eğer Ziraat Bankası müşterisi değilseniz, banka şubelerinin açık olduğu günü bekleyerek banka şubesine başvurmanız gerekmektedir.

Banka kartı sahibi olan kişiler ise Ziraat Bankası hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak, bu şifreyle birlikte Ziraat Mobil uygulamasına giriş yaparak kredilerini kullanabilecekler.

5000 TL kredi hesaplama nasıl yapılır?

5000 TL kredi aldığınızda, 36 aya kadar vade seçeneğiyle bu nakit krediyi kullanabileceksiniz. İsteğe bağlı olarak ilk 3 ayı erteleyerek kredi kullanma imkanına da sahipsiniz. 5000 TL ve üzeri kredi kullanacak olan kişiler için ise aynı şekilde 1.59 faiz oranı uygulanacaktır. 5000 TL kredi kullanacak kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma zorunluluğuna sahip değillerdir.

36 ay vadeli kredilerde aylık ödeme tutarı 193 TL olacakken, 24 ay vadeli kredilerde bu tutar 261 TL ve 12 ay vadeli kredilerde aylık ödeme tutarı 470 TL olacaktır. Bu kredi faiz oranları, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan kişiler, belirlenen faiz oranlarıyla işlem yapacaklardır. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak yüksek limitli kredileri hemen kullanabileceklerdir. Ayrıca, internet bankacılığı şifresi almak için Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00'ı arayabilirsiniz. Başvurular ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Resmi siteden başvuru

Ziraat Bankası resmi internet sitesi olan www.ziraatbank.com.tr adresine girerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz dolduran kişiler, kredi sonucunu cep telefonlarına gelen mesajla hızlı bir şekilde öğrenebileceklerdir.