Ziraat Bankasından 5 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi Geliyor! Başvuru İçinse Tek Şart Aranıyor

Ekonomik anlamda zora sıkışan, nakit ihtiyacı olan vatandaş ve esnaflar bugünlerde soluğu bankada alıyorlar. Pandemi nedeniyle krediye olan talep hızlı şekilde artıyor. Vatandaşlarımız da bu nedenle krediler ne zaman düşecek diye merakla bekliyorlar. Vatandaşların gözleri kulakları hem mecliste hem de bankalardan gelecek olan faiz indirimlerinde. Her ne kadar gözler indirimde olsa da Merkez Bankası sıkılaştırma politikasına devam ediyor. Yüksek faiz oranlarından çekinen vatandaş da krediye yanaşmıyor.

Salgın nedeniyle her kesimden vatandan büyük anlamda sıkıntıya girdi. Bazı vatandaşlar işlerini kaybetti bazı vatandaşlarında gelirleri büyük oranda düştü. Birçok vatandaşımız aylar boyunca kepenk açamadı ve çalışamadı. Özellikle de bu dönemde esnaf vatandaşlar gelir kayıpları yaşadı. Alınan kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte esnaflar da tekrardan dükkân açmaya ekonomik çarklar dönmeye başladı. Şimdi ise ekonomik anlamda düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Kısa sürede tekrar normalleşme dönemine girmemizle birlikte vatandaşlar bu durumdan etkilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da geçtiğimiz aylarda ekonomik reform çalışmaları duyurulmuştu. Yeni adımlarda atılmaya başlandı. Açıklanan reform paketine göre ekonomik zarar gören işletmeler için faizsiz krediler verilebilir.

İlk adımlar atılmaya başlanmışken konuşulanlara göre 100 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi küçük işletmeler için verilecek. Verilecek olan kredilere başvurular da yine Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank üzerinden olacak. Esnaflara verilecek bu krediyle ilgili önemli detaylarda paylaşılmaya devam ediliyor. Faizsiz olarak verilmesi beklenen krediden küçük işletmeler yeni reform paketine göre yararlanacak. İstihdam sağladıkları personeller için toplamda 100 bin Türk lirasına kadar esnaflar kredi alabilecekler.

Verilecek olan krediler içinse belirlenen vadenin 5 yıl yani 60 ay olması bekleniyor. 60 aya kadar çıkan kredide faizsiz olması ön görülüyor. Gelen faiz açıklamaları ise şu şekilde;

Küçük işletmeler istihdam ettikleri çalışanlarının sigorta primlerini yatırmayacak aldıkları kredinin faizlerinden düşürttürebilecek. Böylece alınan kredilerde büyük oranda faiz indirimi yakalanmış olacak.

Kredi paketinde ise yine faiz yürürlükte olacak. Fakat işletme sahibinin istihdam ettiği kişi sayısına göre faizi düşecek. Sigorta prim ödemesi işveren tarafından karşılanmayacağı için kredinin faiz bölümü buradan alınmış olacak. Böylece hem işsizlikle mücadelede önemli bir adım atılacak hem de işverenlere finansal destek sunulmuş olacak.

Verilecek desteklerin ise devamının gelmesi de bekleniyor. Uzun zamandır yürürlükte olan bir diğer destek ise kaldırıldı. Devlet hem işvereni hem de çalışanı destekleyerek Pandeminin başladığı ilk günlerde Kısa Çalışma Ödeneği sistemini devreye sokmuştu. Böylece çalışanların maaşı korunmaya alınmış ve işvereninde omzundan büyük bir yük kaldırılmıştı. Fakat bu uygulama da kaldırıldı. Yeni bir düzenlemeye kadar kısa çalışma uygulaması sona erdirildi.

