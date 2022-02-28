Ziraat Bankası’ndan 36 Ay Vade Seçeneği İle 15.000 TL Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden 15 bin TL’lik kredinin 36 ay vade seçeneği şeklinde sunulacağı açıklandı.

Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanyada 15.000 TL’lik nakit kullanacak vatandaşlar, gelir belgesi yalnızlık kimlikler ile beraber Kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar, 36 ay vade seçeneği ile alacakları bu krediler ile banka şubelerine gitmelerine dahi gerek olmadan anında işlem gerçekleştirebilecek. Devlet bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bank, yurttaşlara düşük faiz oranları şeklinde Kredi avantajı sunuyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi şeklinde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi avantajının başvuru işlemlerini gerçekleştireceğiniz süre ise 5 dakika olmaktadır. Kredi sonuçlarını öğrenebilmeniz ve onay verilen kredinin alınması açısından işlemlerin çok pratik bir şekilde yapıldığını bilmenizde fayda olacaktır.

Ziraat Bankası’nın Sunduğu 15.000 TL'lik Nakit Kredi Başvurusu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından vatandaşlara sunulacak 15.000 TL'lik nakit kredi avantajından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 15.000 TL'ye varan ve hızlı bir biçimde nakit kredi kullanabilmeleri için 36 aylık vade seçeneği şeklinde işlem gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası 15.000 TL'lik nakit ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, banka hesabı bulunması halinde kendi banka hesapları üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak ya da internet bankacılığı şifresi oluşturulması suretiyle internet bankacılığı şifresi ile beraber Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlayarak ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini çok pratik ve kısa süre içerisinde gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası 15 bin TL'lik kredi avantajından faydalanacak vatandaşların emekli olmaları halinde emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden aranması koşulu ile beraber banka destek kredisi ile birlikte, borç transferi kredisi kampanyası da düzenlenmektedir. Eğer ki sizlerin, başka bankalarda kredi ya da kredi kartı borcunuz varsa bütün bu borçlarınızı kapatmak amacıyla kimlik kartınız da beraber Ziraat Bankası’na gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet uygulaması üzerinden Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinin gerçekleştirildiği formun doldurulması ile beraber vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilecek mesaj ile Ziraat Bankası üzerinden ne kadar kredi alacaklarını 5 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde öğrenebilir.