Ziraat Bankası'ndan 20.000 TL Krediniz Hazır! Hemen Başvurun! Türkiye'nin en köklü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, bankacılık faaliyetlerini devam ettirirken diğer taraftan vatandaşlara nakit problemlerini gidermeleri açısından bir dizi kredi kampanyası sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah peşpeşe yapılan açıklamalara göre 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanacak toplum kesiminden işçiler, memurlar, esnaflar ile ev hanımlarının faydalanacakları açıklandı.

Ziraat Bankası ev hanımlarına özel 20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak amacıyla hareket edecek ev hanımlarının yapmaları gereken Ziraat Bankası'nda bir birikim hesabı açtıktan sonra 20.000 TL tutarı da ihtiyaç kredisinin yüzde 1.25 oranında 1 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde belirlenecek ve ilk taksit ödemeleri 3 ay sonra yapılacak Kredi kampanyasına katılım sağlamaktır.

Ziraat Bankası asgari ücretlilere özel 20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların almış oldukları ücretlerin yetmediği bir durumda Ziraat Bankası tarafından vatandaşlara verilecek 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen asgari ücreti vatandaşların yapmaları gereken tek şey kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün olabileceği gibi diğer taraftan oturdukları yerden kalkmadan Ziraat Bankası mobil bankacılık ve internet uygulamaları üzerinden 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini cebe atabilirler.

Ziraat Bankası 20.000 TL esnaf kredisi kampanyası detayları neler?

Ziraat Bankası'nın 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini katılım sağlamak isteyen esnafların gelir belgeleri ile vergi levhalarını İbraz etmek şartıyla 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekip işyerleri ile alakalı parasal problemlerin tamamını ortadan kaldırmaları mümkün hale gelecek.