Ziraat Bankasında hesabı olanlar dikkat! Süre Doluyor!

Şimdi ise son olarak bankalarda hesabı olanlar için bir uyarı geldi. Bankalar genel anlamda parasal konular ön plana çıktığında araştırmacı alt yapıları ile dikkatleri üzerine çekerler. Yalnız Ziraat Bankası büyük bir atılım yaparak işsiz, sigortalı, sigortası ve bütün emekliler için fark olmayacak şekilde bir güncelleme olduğunu duyurdu. Peki ama bu duyurunun detayları neler?

Bankada Parası ve Yatırımları Olanlar Dikkat

Hatırlarsanız bankalarda açılan tüm hesapların devlet garantisinde olduğunun daha önceden altını çizmiştik. Bankalar yaptıkları açıklamalarla birlikte bankalarda hesapları olan kişiler için on senenin dolması durumunda TakasBank ortaklığına devrinin gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Hesaplarınız Devredilebilir

İlk olarak 22.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı kanunun 31462 sayılı maddeye göre; bütün yatırım hizmetleri faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak hesap sahibinin yaptığı son talep veya işlem tarihinden başlayarak on sene içerisinde bir hareketin olmaması durumunda devri yapılır şeklindedir. Başka bir deyiş ile şunu söyleyebiliriz ki, eğer hesabınızda on seneden bu yana bir hareket bulunmuyorsa bu sefer hesabınızın YTM’ye devri söz konusu olacaktır.

Ne Olur?

Öncelikli olarak herhangi bir hak kaybının yaşanmayacağını ve bankaların özel olarak uyguladığı faiz, işletim ücreti ve diğer tüm detaylardan mahrum kalmanız gibi bir durum ortaya çıkabilir. Buna uluslararası bankacılık terimleri arasında uyuyan hesap denmektedir. Eğer bir hesap on seneden daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalırsa bu sefer doğrudan Takas Bank ile YTM ortaklığına devri yapılacaktır.

Faizli ve Sabit Hesaplar da Dahil

Bu durumu şu şekilde özetlemek mümkündür. Örneğin bir bankada yatırım hesabınız var ve onun düzenli olarak vade getirmesini istiyorsunuz. Yada zor günler için bankada hiç kullanmadığınız bir hesabınız olduğunu düşünelim. Eğer on sene boyunca banka hesabında herhangi bir hareket olmazsa bu hesap hareketsiz kabul edilerek doğrudan Takasbank ortaklığında bulunan YTM’ye devredilir. Bu durumda herhangi bir hak mahrumiyetinin oluşmaması için çalışılmış olsa da özellikle bankaların hareketsiz hesaplar için uygulayacağı ilk seçenek faizin durdurulması şeklinde ortaya çıkacaktır.

Sonrasında ise düzenli olarak gelir elde eden kişileri ilgilendiren bir durum ortaya çıkmaktadır. Buna göre bankayı her on senede bir haberdar etmezseniz yine aynı şekilde hesaplarınız hareketsiz yani uyuyan hesap olarak kabul edilecek ve ona göre bir yol izlenecektir.

Hesap Açılış Tarihi mi Geçerli?

Örneğin 5 mayıs 2012 de bir hesap açtırdığınızı varsayalım. Bu hesabın on senelik sürecini tamamladığı için kapatılması söz konusu olabilir. Yalnız burada asıl dikkat edilmesi gereken konunun hesabın açılış tarihi de değil hesabın son hareket tarihidir. Bu sebeple hesabınız düzenli olarak hareketler olursa para girdisi ve hesap hareketleri bulunursa bu sefer resmi olarak herhangi bir sorun oluşmayacaktır.

Faiz Hesabım Dondurulur mu?

Bankada sizin için bir hesap açılır ve orada bulunan paranın cinsi her ne ise ona karşılık gelecek şekilde hesaba yatırılır. Yani bunu şu şekilde özetlemek mümkündür ki, bankada bulunan hesabınız faizli de olsa normal mevduat hesabı da olsa dondurulma işleminin ardından orada bulunan paralarınız başka YTM de adınıza bir hesap açılışı yapılarak aktarılır. Bu da orta uzun vadede kayıplarınızın olması gibi sorun ortaya çıkaracaktır.

Hesaplar ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve tüm değişkenleri göz önüne almak için bu tarz ayrıcalıklı seçeneklere göz atabilirsiniz.