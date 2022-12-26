Ziraat Bankası, zor gün dostu olacak: Ziraat bankası ihtiyacı olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme verecek.

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bireysel müşterilerin kampanyalara katılarak, hızlı birşekilde kredi ödemeleri, olabilecekleri bu kampanyalarda Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi veriyor. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kampanya başlatan Ziraat Bankası en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlarken, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara destek vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu:

Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. ACİL ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacakları kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak hemen işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda da internet üzerinden kredi imkanı sağlanıyor.

Emeklilere kredi ödemesi

Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, maaş müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz hemen verecekti, onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracak.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda kredi ödemelerini alacak olan vatandaşlara yüksek limitli borç kapatma kredisi ödemeleri de verilmektedir.