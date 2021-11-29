Ziraat Bankası Yaptığı Duyuruda Banka Şubelerine Giden TC Vatandaşı Olan Herkese 20.000 TL Ödeme Yapacak

Ziraat Bankası son zamanlarda oldukça kolay Onay alabileceğiniz nakit kampanyaları yapıyor. Para ihtiyacı olan kişilerde Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanyalara başvuru yaparak yüksek limitli nakit kullanabiliyor. Bankadan Bugün sabah itibarıyla yapılan Açıklama ile birlikte banka şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen kişilere 20.000 TL ödeme şartsız olarak verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen banka şartları da uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde başvuru yaparak onay alabilir ve hesaba para yatırabilir.

Ziraat Bankası ülkemizde devlet bankası olarak hizmet vermesinden dolayı düşük faiz oranları ile vatandaşlarını kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası son dakika olarak yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan ve 19 yaşından büyük herkese kredi kampanyası yapacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapabilir başvuru formunu doldurduktan sonra sonucunu hemen öğrenebilir.

Ziraat Bankası 20.000 TL nakit ödemeli Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması şartı ile onay alabilir. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda banka 36 ay vadeye kadar sizlerin bu almış olduğunuz krediyi geri ödemenizi ister. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu krediye bireysel olarak başvuru yapacağınız için emekli olmanız veya çalışıyor olmanız gerekmektedir.

Çalışan kişiler için yapılan kampanya duyurusunda sigortalı olarak çalışan kişiler en az 12 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Yeni işe başlayan veya düzensiz olarak prim ödemeleri yapan kişiler kefil vererek veya bankaya ipotek vererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa şubelere giderken kimliklerini ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekiyor. Bankadan maaş alan müşteriler sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak ve kendilerine uygun faiz oranları ile 20.000 TL kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşını bu bankadan alarak 20.000 TL onay alabilirsiniz. Emekliye yapılan özel kampanyalardan da faydalanabileceğiniz Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere ayrıca 5000 TL'ye kadar artı para ve 750 TL'ye kadar da emekli promosyonu veriyor.