Son dakika olarak yeni bir haber paylaşıldı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan faizsiz kredi başvurusu başladı! Son Dakika Kampanyası olarak duyuruldu. İşte detaylar...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan faizsiz kredi başvurusu başladı. Sizlerde eğer faizsiz kredi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası'nın kurduğu katılım bankaları üzerinden kredi başvurularınızı yapabilirsiniz. Faizsiz helal kredi olarak geçen bu kredilerde ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi alabiliyorsunuz. Yaptığınız tüm bankacılık işlemlerinde 0 faiz ile işlem yapılmaktadır.

İhtiyaç kredisi ve diğer tüm kredilerde bankalar kredi aldığınız zaman belirli faiz oranları uygulamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler eğer İslami şartlara göre kredi kullanmak istiyorsa ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden kredilerine kullanabilirler. Bu bankalar hiçbir şekilde faiz oranı uygulamaz. Kar payı oranları ile birlikte sizlere kredi verirler. Sizlerde bu şekilde kredi alabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu

Ziraat Bankası tarafından kurulan ve sadece Katılım Bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu banka tüm bankacılık işlemlerinde faizsiz işlem yapmaktadır. Sizlerde eğer islami şartlarımıza uygun olarak bir bankacılık işlemi yapmak istiyorsanız Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankanın en çok tercih edilen kredilerinden bir tanesi ihtiyaç kredileridir.

100 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi verilmektedir. Kredi almak için banka politikalarına uygun olmanız yeterlidir. Ayrıca sigorta durumunuzun en az 6 aydır aynı iş yerinde olması ve emekli olmanız durumunda da emekli maaşınızı bu bankadan almanız size kredi onayı aldıracaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile gittikten sonra kredilerini kullanabilirler. Ziraat Bankası uygun kar payı oranları ile birlikte sizlere kredi veriyor. Taşıt kredisi konut kredisi ipotekli kredi ve esnaf kredisi gibi birçok kredi çeşitleri vardır. Tüm bu kredileri faizsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Kamu Katılım Bankası olarak hizmet veren Vakıf Katılım Bankası ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL'ye kadar hızlı ve anında onay veren bankalardan biridir.

Verdiği tüm krediler de hiçbir faiz uygulamaz ve helal kredi olarak geçmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekli olması durumunda bankaya emekli maaşını taşırsa 100.000 TL'ye kadar sadece kimlikle ihtiyaç kredisi kullanabilir. Vakıf Katılım Bankası ayrıca müşterilerine arsa kredisi ve ev kredisi olarak da faizsiz finansman destekleri sağlayan bankalardan biridir. Düşük kar payı oranları ile birlikte ilk taksit ödemeniz de 6 ay erteleme yaparak, 120 ay vadeye kadar konut kredisi alabilir veya arsa alımlarınız varsa arsa alımı için bu bankadan 72 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.