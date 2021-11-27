Ziraat Bankası ve Vakıfbank müdürü duyurdu, borcu olanlar bankaya başvuru yapsın

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Banka genel müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden destek almak isteyen kişiler bankalara borçları varsa bu borçları kapatmak için Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve verilen bu sonuç karşılığında Ziraat Bankası ve Vakıfbank diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak sizlere tek bir yerde kredi ödemesi sağlayacak.

Düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar girilecek olan bu krediler de 50.000 TL üzerinde borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vade değil 24 ay vade ile işlem yapacak. 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız Kredi limitiniz 50.000 TL'nin aşmaması gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında kredi başvurusu yapacak kişilerin hangi şartlarda onay alacaklarında açıkladı. Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda başvuru yapabilecek kredi notu 1100 ve üzerinde ise Onay alabilecektir. Ziraat Bankası ile Vakıfbank yapmış oldukları Bu kampanyada güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatacaktır.

Ziraat Bankası ve VakıfBank daha önce Kara listede olan kişilerin borçlarını kapatmaz. Ayrıca Kredi vereceği olan kişilerin de gelir durumuna bakar gelir durumu uygun olmayan kişilerin de kefil ile kredi başvurusu yapmasını ister. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden belirtilen şartlara uygun olan kişiler emekli çalışan ve devlet memuru olması durumunda bireysel kredi başvurusu yapabilecek.

Genel müdürlük tarafından yapılan duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Emekli olan kişi diğer bankadaki borçlarını kapatmak istiyorsa emekli maaşını başvuru yapmış olduğu Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubesinin taşıması gerekiyor.