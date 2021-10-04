Ziraat Bankası ve Halkbank Tarafından İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Devlet Desteği Olan 50.000 TL Dağıtılmaya Başlandı!

Günümüz koşulları, bugün birçok işin ve faaliyetin internet ve dijital imkanlarla yapılmasını mümkün kılmaktadır. Özellikle pandeminin başından itibaren birçok iş kolu ve sektör uzaktan çalışma düzenini kurup bu şekilde çalışmaya başlamıştır. Hatta bazı iş kolları tamamen faaliyetlerin ara bile verdi. Ancak bankacılık sektörü ve bankalar, müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Kesintisiz hizmet sunabilmek için hem devlet hem de özel bankalar, dijitalleşmek için büyük çaplı çalışmalar gerçekleştirdi. Dijitalleşme süreci olarak düşünülen bu süreç bankalar arasında büyük bir rekabeti de beraberinde getirdi. Müşteri, kredi, kredi kartı veya mevduat hesap başvurularını bile mobil bankacılık aracılığı ile alan bankalar, ilk kez banka müşterisi olan kişilere de arka arkaya kampanya ve promosyonlar yaptı.

Bu kampanyalardan biri ihtiyaç kredilerindeki düşük faiz uygulaması oldu. Düşük faiz oranı uygulamasında Ziraat Bankası ve Halkbank’ın kampanya duyuruları ise güncel olarak sunulmaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Türkiye’nin müşteri sayısı en yüksek kamu bankalarının başında gelen Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ile yeni müşterilerini kazanmak istiyor. Düşük faiz oranları ve 3 aydan başlayan 36 aya varan değişen vadelerle birlikte, geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ziraat Bankası ayrıca ihtiyaç kredisine başvuruları mobil şubeden de kabul ediyor. Mobil şube ve internet bankacılığı ile dakikalar içinde ihtiyaç kredisi başvurusu tamamlanabiliyor. %1,59’dan başlayan faiz oranlarıyla beklemeden 50 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapılabiliyor. Başvuru için gerekli belgeler ise:

Kredi Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport fotokopisi, Başvuru sahibinin çalışma durumunu gösterir gelir belgesi, Şubeden istenebilecek diğer belgeler

Halkbank İhtiyaç Kredisi

50 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçları için Halkbank şubeleri ihtiyaç kredi başvurularını kabul ediyor. 36 aya kadar varan vade planı ve %1,63’ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredi ürünleri Halkbank’ta başvuruları bekliyor. Başvurular, Halkbank şubeleri ya da internet bankacılı aracılığıyla yapılabiliyor. Halkbank tarafından uygulanan %1,63’lük faiz oranı, kredi notu yüksek olan müşteriler ve ilk defa Halkbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi alacak müşteriler için geçerli bir uygulamadır