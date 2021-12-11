Ziraat Bankası ve Diğer Kamu, Katılım Bankaları Bankamatik Kartı Olanlara 10.000 TL Ödeme Yapacak

Son dakika kampanyası ile birlikte kamu bankaları bankamatik kartı kullanan kişilere 10.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile birlikte kamu destekli katılım bankaları tarafından yapılacak olan bu kampanyalarda 10.000 TL ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyuru ile birlikte vatandaşlara 10.000 TL 36 ay vadeli Acil durumlarda kullanabilecekleri acil destek kredisi veriyor.

Yapılan bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarından veya katılım bankaları üzerinden başvuru yapacaksa başvuru yapacakları bankalarda bir hesabı olması ve hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekmektedir. Ekonomik sıkıntı çeken sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve emekli olan kişiler bireysel olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 10.000 TL ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Almış olduğunuz 10.000 TL ödemelerde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde bu bankadan düşük faizli kredi kullanabilir. Son yapılan kampanyada Ziraat Bankası bankamatik hesabınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar bu kredileri mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirli şartlar dahilinde hemen işlem yapabilir kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Özellikle Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı üzerinden kredi kampanyasına katılarak daha yüksek limitlerde de online ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler bankamatik hesabına ödemeleri yapabilecektir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan kişiler ve bu bankaların bankamatik kartını kullanan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa bankaların mobil uygulamaları ne girerek buradan 7gün 24saat başvuru gerçekleştirebiliyor. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ayrıca size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte 10.000 TL başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer Bu bankada hesabınız yoksa Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderken gelir belgenizi ve kimliğinizi de yanınızda götürmeniz gerekiyor.