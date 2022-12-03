Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankalarından Tek Kalemde 50 000 TL Tutarlı Kredi Kampanyası! Üstelik 0,84 Faiz

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından kredi kampanyası! Tek kalemde 50 bin liralık kredi 0,84 faiz oranları ile verilecek.

Kamu bankaları son dakika olarak yeni kampanya başlattı. İhtiyaç kredisi aldı altında başlatılan kredi için başvurular başladı. Başvuruda bulunacak olan kişilere en uygun faiz oranları ile kredi verilecek. Kredi detaylarını inceleyebilirsiniz…

Kamu bankaları ülkemizde bankacılık hizmeti sunan köklü devlet bankalarıdır. Her üç banka da vatandaşların ihtiyaçları için kredi imkânı sunuyor. Bankaların bireysel kredi olarak vermiş oldukları kredilerde faiz oranı 0,84 olarak belirlendi. Düşük faiz oranlı kerdi imkânından faydalanmak için bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarını benimsemiş olmanız gerekir. Kullanılacak kredilerde vade ise 36 ay olarak belirtildi.

Ziraat Bankası 50.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisi için en yakın banka şubesine giderek 50 bin lira tutarlı krediyi kullanabilirsiniz. Banka sadece kendi maaş müşterileri için internet üzerinden kredi imkânı tanıyor. Alınacak olan kredilerde vade 36 ay olarak işlem görecek. İhtiyaç kredisi için ayrıca 6 ay erteleme fırsatı da mevcut.

Vakıfbank 50.000 TL Tutarlı Kredi Başvurusu

Kamu bankası olarak hizmet sunumu gerçekleştiren Vakıfbank müşterilerine uygun faiz oranları ve uygun vadeler ile kredi imkânı tanıyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler şayet banka üzerinden maaş alıyor ise maaşın 22 katı kadar kredi kullanabilecek. Maaş müşterisi olmayan kişiler ise almış oldukları maaşlarının 15 katına kadar kredi kullanabilecek.

Halkbank 50.000 TL Tutarlı Kredi Başvurusu

Halkbank tarafından verilecek olan 50 bin lira tutarlı kredi için belirlenmiş olan şartların sağlanması gerekir. Başvuruda bulunacak olan kişilerin banka üzerinden maaş almaları durumunda daha uygun faiz oranları ile işlem yapabilecek. İhtiyaç kredisi için başvuru yapıldığında 36 ay vade ile işlem yapılır. Bunun yanı sıra 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanmak mümkün. Düşük limitli kredi kullanmak için internet bankacılığı üzerinden ya da SMS yöntemi ile başvuruda bulunabilirsiniz.