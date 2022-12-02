Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankalarından Emekli Maaşı Alanlara Güzel Haber! Hemen Ödemeli Nakit Hesaplarda Olacak

Emekli olan kişilere aralık ayında, müjdeler devam ediyor. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından maaş almaları durumunda artık 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ve içerisinde borç kapatma kredisi alabilecek. Emekli olan vatandaşların herzaman tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara ve emekli olan kişilere sürekli güncel kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor.

Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda sizlere başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya hazırlandı ve hazırlanmış olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakikada sonuç verileceği açıklandı. Emekli maaş müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

BAŞVURU

En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir veya banka şubesine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, emekli, internet kredisine başvurularını gerçekleştirmek için bankaların internet sitesine giriş yapması yeterli olacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanmalarına da olanak sağlamaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde hemen ihtiyaç kredisi başvurunuzu bankalar üzerinden yapabilirsiniz.

BORÇLARI KAPATIN!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca kredi başvurusunda bulunacak olan emeklerin, diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları içinde destek kredilerinden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriyor. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden Destek kredilerinden faydalanacak olan ve borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, sadece banka şubelerine giderek işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştiriyor.