Ziraat Bankası ve Denizbank, Kredi Notuna Bakmadan Hemen Onaylı 10.000 TL Ödeme Veriyor! Banka Müdürleri Duyurdu

Ziraat Bankası ve Denizbank, Kredi Notuna Bakmadan Hemen Onaylı 10.000 TL Ödeme Veriyor! Ziraat Bankası ve Denizbank yaptığı son dakika kampanyasında 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere artık şartlara uygun olarak işlem yapacağını açıkladı. Kredi notunu dert etmeden kredi sicilinize göre onay alacağınız bu ihtiyaç kredisinde banka şubelerinden gelir belgesiz olarak da kredi kullanabilirsiniz. Kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. Ziraat bankası ve denizbank düşük faizlerle 10.000 TL kredi kullandırırken banka 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturmaktadır. Bireysel müşteriler hemen başvurusunu yapabilecektir.

Ziraat bankası kredi başvurusu!

Kamu bankası olan Ziraat bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, ziraat bankası mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yaparak kredi kullanabilirler. Ziraat bankası ihtiyaç kredisi başvurusu online olarak onay alan kişiler, banka şubelerine gitmeden online mobil uygulaması üzerinden ziraat bankası hesaplarına 10.000 TL ödeme alabilirler. 10.000 TL ve üzerinde kredilerde nakit kredi kullanacak olan kişilerde Ziraat bankası resmi internet sitesi ve banka şubelerinden başvuru yapabilir.

Denizbank kampanya duyurdu!

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için SMS atabilirsiniz. SMS ile başvuru yapan kişiler 5 dakika içinde kredi sonucunu görecektir. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabileceklerdir. Bu şekilde atılan mesaj sonrasında banka değerlendirme yaparak sizlere kredi onayı verir.

10.000 TL onay alırsanız, banka şubelerine gitmeden hemen hesabınıza bu ödemeleri atabilirsiniz. Bunun için de bankada mobil uygulama kullanmanız gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden yapılacak kredi başvurusunda onay alan kişiler, şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alıyor. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde banka en düşük faiz oranlarından sizleri yararlandıracaktır.