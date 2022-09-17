Ziraat Bankası ve Akbank duyurdu! Bu sabah sonrasında 70000 Lira Ödeme Alın!

Ziraat Bankası ve Akbank tarafından yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler aynı gün içinde hesaplarını ödemeler alabilecekleri 70.000 lira ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte yeni bir paket hazırlandı. Ziraat Bankası ve Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlandı. Ziraat Bankası ve Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında bireysel ihtiyaç kredisi olarak verecekleri 70.000 lira İhtiyaç kredisinde kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeleri alacak ve kredilerini kullandıracaktır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden resmi internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını hemen öğrenebilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyor olmanız durumunda ise başvurunuzu gerçekleştirerek emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte sizler de ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise maaşlarına bu bankaya taşıdıktan sonra hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 70.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli hemen hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanacak. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarını mesaj kısmından da başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazıp 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise Akbank şubelerine gitmek için başvurularını yapmak istiyorlarsa şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedir. Bu işlemler için Akbank direkt uygulamasını kullanmanız yeterli olacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilir ve onaylanan kredileri hesaplara yatırabilir.