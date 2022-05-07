Ziraat Bankası ve 2 Kamu Bankası 0.49, 0.64, 0.69, 0,74 ve 0.79 Faizle Nakit Vereceğini Açıkladı

Duyurular peş peşe geldi. Devlet bankalarından kredi müjdesi geldi 0.49, 0.64, 0.69, 0.74,0.79 faiz oranı ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi verecek. Basın verilerine göre, kamu bankalarının makul faiz oranlarında ihtiyaç kredisi vermesi bekleniyor. Bu kapsamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a çok uygun faiz oranlarıyla kredi verilecek.

Faiz oranlarının yükselmesi ile koordineli bir şekilde çeşitli haberlerde gelmeye başladı. Kredi müjdesi olarak gelen haberlerde 0.49, 0.64, 0.69, 0,74 ve 0.79 faiz oranı ile 15.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi verilebileceğinden bahsediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta online olarak bu müthiş düşük faiz oranları ile 15.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar kredi kampanyaları sunmaktadır.

Kredi Müjdesi Kapıda

Devlet bankaları en son 2020 yılında oldukça düşük faizle ihtiyaç sahiplerine kredi sunmuştu. Tekrar gündeme gelen düşük faizli ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri vatandaşın yüzünü güldürecek.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sorumluluk üstlendiği bu süreçte vatandaşların sıkıntılarını bilen devlet bankaları taşın altına ellerini koyuyorlar. 0.49, 0.64, 0.69, 0.74,0.79 faiz oranı ile vatandaşın karşısına çıkan devlet bankaları son derece cazip oranlar sunmaktadır. Kredilerden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri çok kolay bir şekilde bu kredilere başvurabilecekler. Bu 3 devlet bankasından birinden hesabı olan ve mobil veya internet bankacılığı kullanan müşteriler kolaylıkla kredi başvurusunda bulunabilirler.

Kredi müjdesi olarak haberlere konu olan bu yaklaşım devlet bankası kullanan müşterilerce oldukça yoğun ilgi görecek gibi gözüküyor.